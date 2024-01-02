黑白集／別忘高端與卡管 「綠色恐怖」代表作

民進黨總統候選人賴清德。（圖：台北市攝影記者聯誼會提供）

賴清德 在總統辯論會被問到「卡管案」，大言不慚說，管中閔能當上台大校長，是他「擔任行政院長時核定的」；彷彿自己是解套者，而非阻擋者。管中閔隨即打臉道，當時行政院長就是賴清德，他迴避問題，但「無法逃避歷史責任」。

「卡管案」是政府攻擊大學的醜陋事件。蔡政府為了政治立場，發動對管中閔鋪天蓋地的攻擊，行政院更召開跨部會會議研商如何拔管。紛擾一年，折損三名教育部長，民進黨 地方選舉大敗，灰頭土臉下，才被迫核定管中閔的台大校長職務。

賴清德想以「核定台大校長」脫責，就像殺人者自辯「是我把他送去醫院」般荒謬。此一事件就是綠色恐怖，賴清德是首惡。賴清德一派輕鬆，顯示他非但不曾檢討，竟還自認有功，顯示他消化愧疚的能力好強。

面對高端疫苗 質疑，賴清德說「相關檢舉都已查明，沒有弊端」，又說「贊成公開與高端合約」。疫情期間，蔡政府一味獨厚高端、阻擋進口疫苗；而相關案件都高舉輕放，並非其中沒有問題，而是綠色執政一手遮天。「公開合約」之議，高端和衛福部都不跟，更見荒謬，只是虛晃一招。

「卡管」和「高端」，堪稱民進黨濫權不法、東廠橫行代表作。賴清德喚起了大家的記憶，也證明若民進黨繼續執政，這種惡行不會消失，只會變本加厲。