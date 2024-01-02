管中閔諷賴清德沒骨氣 「秦舞陽之流」

台大前校長管中閔在臉書再批民進黨總統候選人賴清德，面對質疑，敢做不敢當，只會閃躲卸責。(本報資料照片)

台大前校長管中閔昨在臉書 再批民進黨總統候選人賴清德 ，面對質疑，敢做不敢當，只會閃躲卸責。這是什麼樣的擔當？更直指：「我所見者，亦不過秦舞陽之流爾。」

上月30日賴清德在總統候選人電視辯論會中表示，管中閔能當台大校長，是他在行政院長任內核定的。管中閔前天在臉書貼一張黑色字卡，寫道：「2018年政府傾盡全力粗暴干涉台灣大學校長遴選迫害校長當選人，破壞大學自治，當時的行政院長：賴清德」。「聽總統候選人辯論會有感：迴避問題，但無法逃避歷史與責任」。

管中閔昨天在臉書貼文指出，賴清德當年擔任行政院長，指揮部會打壓台大，迫害校長當選人時，威風凜凛，殺氣騰騰。如今面對質疑，敢做不敢當，只會閃躲卸責。這是什麼樣的擔當?

他又說，2019年面對網軍攻擊，賴清德只會在鏡頭前哀求，請「總統約束網軍」。這是什麼樣的骨氣?管中閔指出，他不禁想到，有朝一日若面對軍事威脅，賴清德是否也只會在鏡頭前哀求，請對方「約束軍隊」?

管中閔指出，史記荊軻刺秦王中的秦舞陽，在市井殺人，見到秦王卻「色變振恐」。「我所見者，亦不過秦舞陽之流爾。」

國民黨總統候選人侯友宜 指出，賴清德是卡管案當時的行政院長，用政治干預學術自由，短短一年多卡管，就換了三個教育部長，最後一個部長批了「勉強同意」，賴都說沒有事先溝通，就把他叫去院長那地方，然後賴院長不知道說了什麼話，他馬上就辭職了。

侯友宜批評，賴清德在當行政院長，政治干預學術自由太明顯了，「虧你還是台大人，你用這樣的態度來箝制學術自由，非常不應該。」