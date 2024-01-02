我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山市中心元旦假期 遊客回來了「沒想像的恐怖」

財新文章緬懷李克強等人遭刪 社長胡舒立微博清空

分析封關民調 國民黨：侯康、賴蕭已呈黃金交叉趨勢

台灣新聞組／台北2日電
國民黨2024競選發言人凌濤。（本報資料照片）
國民黨2024競選發言人凌濤。（本報資料照片）

2024總統大選進入倒數，國家政策研究基金會副執行長凌濤昨分析多家封關民調，以2020、2022年兩次大選作為評斷基準，並以ETtoday、TVBS、網路溫度計為數據依據。凌濤表示，2024總統大選封關民調，侯康配與賴蕭配呈現緊咬。

凌濤指出，ETtoday差距2.8個百分點、TVBS差距3個百分點、網路溫度計則由國民黨總統候選人侯友宜以38.11%領先民進黨總統候選人賴清德38.10%，首次呈現「黃金交叉」0.01個百分點，選情進入「肉搏戰」，顯示賴清德辯論會失言提「中華民國憲法給台灣帶來災難」，確實讓賴蕭選情受到強勁衝擊。

凌濤表示，以2020年總統大選為例，網路溫度計公布的封關民調，民進黨總統當選率以52.18%，領先國民黨總統當選率39.93%；而根據中選會數據，民進黨總統得票率57.13%，國民黨總統得票率38.61%，可說是非常準確預測當選機率。

凌濤說，過去一個月網路溫度計數據，侯康、賴蕭差距越來越小，在元旦這天顯示黃金交叉，顯示若藍軍持續回流，儘管差距甚小、有機會維持趨勢，一舉跨過當選門檻。

凌濤指出，ETtoday民調，以2022台北市長選舉為例，該民調封關數據為，國民黨蔣萬安支持度41.5%領先、民進黨陳時中33.2%居次、無黨籍黃珊珊22.7%；依據台北市選委會公布結果，蔣萬安最終獲得42.3%、陳時中31.9%、黃珊珊 25.1%可說是精準預測成功。

凌濤表示，總結幾份坊間民調、及國民黨智庫委託十方民調的5013大樣本民調，都可顯示目前差距在+1%至-3%之間；若以投票日當天，民進黨賴蕭配與國民黨侯康配都很可能當選總統，ETtoday賴蕭配支持度轉為38.1%、侯康配支持度轉為36.1%，差距為2.0個百分點

而美麗島國政調查在該題則為賴清德41.6%、侯友宜41.1%、柯文哲6.2%，前兩名差距為0.5個百分點。凌濤說，顯示在選情激烈之下，選民自動做出不同總統副總統組合的取捨。

民調 國民黨 民進黨

上一則

最新民調 45%盼政黨輪替 藍白棄保牽動選票降至4%

下一則

學者點評辯論會 趙揮灑自如 蕭策略保守 吳做自己

延伸閱讀

國民黨民調／純市話侯康贏1個百分點 加手機賴蕭勝

國民黨民調／純市話侯康贏1個百分點 加手機賴蕭勝
藍反擊綠攻凱旋苑 稱海霸王年租4000萬籲蔡家族也捐

藍反擊綠攻凱旋苑 稱海霸王年租4000萬籲蔡家族也捐
黑白集／白營爆內戰 謝立功瞄準黃珊珊

黑白集／白營爆內戰 謝立功瞄準黃珊珊
民眾黨內訌? 謝立功嗆黃珊珊：柯得票未達前二應辭立委

民眾黨內訌? 謝立功嗆黃珊珊：柯得票未達前二應辭立委

熱門新聞

引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14
30日下午的總統候選人電視辯論，民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）辯論前合影。（台北市攝影記者聯誼會提供）

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

2023-12-30 18:07
遭割喉新北國三生今晨過世，新北檢警今天前往相驗，據了解，死者頸部、左胸、右下背等處，共中10刀，刀刀致命。記者黃子騰／攝影

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

2023-12-27 11:03
桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警耐心溫柔安撫，順利將電線解開救起貓咪。記者周嘉茹／翻攝

萌貓遭困倒吊牆上 警暖抱摸頭救援 牠「喵」一聲道謝

2023-12-31 14:17
副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）、國民黨副總統候選人趙少康（右）在辯論會開始前先行合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

2024-01-01 08:56
民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）出席電視辯論會，表示「來給主席加油」。記者許正宏／攝影

被拍到辯論會台下睡著 吳欣盈：感冒帶孩子沒辦法

2023-12-30 09:59

超人氣

更多 >
日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊

住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊