分析封關民調 國民黨：侯康、賴蕭已呈黃金交叉趨勢

國民黨2024競選發言人凌濤。（本報資料照片）

2024總統大選進入倒數，國家政策研究基金會副執行長凌濤昨分析多家封關民調 ，以2020、2022年兩次大選作為評斷基準，並以ETtoday、TVBS、網路溫度計為數據依據。凌濤表示，2024總統大選封關民調，侯康配與賴蕭配呈現緊咬。

凌濤指出，ETtoday差距2.8個百分點、TVBS差距3個百分點、網路溫度計則由國民黨 總統候選人侯友宜以38.11%領先民進黨 總統候選人賴清德38.10%，首次呈現「黃金交叉」0.01個百分點，選情進入「肉搏戰」，顯示賴清德辯論會失言提「中華民國憲法給台灣帶來災難」，確實讓賴蕭選情受到強勁衝擊。

凌濤表示，以2020年總統大選為例，網路溫度計公布的封關民調，民進黨總統當選率以52.18%，領先國民黨總統當選率39.93%；而根據中選會數據，民進黨總統得票率57.13%，國民黨總統得票率38.61%，可說是非常準確預測當選機率。

凌濤說，過去一個月網路溫度計數據，侯康、賴蕭差距越來越小，在元旦這天顯示黃金交叉，顯示若藍軍持續回流，儘管差距甚小、有機會維持趨勢，一舉跨過當選門檻。

凌濤指出，ETtoday民調，以2022台北市長選舉為例，該民調封關數據為，國民黨蔣萬安支持度41.5%領先、民進黨陳時中33.2%居次、無黨籍黃珊珊22.7%；依據台北市選委會公布結果，蔣萬安最終獲得42.3%、陳時中31.9%、黃珊珊 25.1%可說是精準預測成功。

凌濤表示，總結幾份坊間民調、及國民黨智庫委託十方民調的5013大樣本民調，都可顯示目前差距在+1%至-3%之間；若以投票日當天，民進黨賴蕭配與國民黨侯康配都很可能當選總統，ETtoday賴蕭配支持度轉為38.1%、侯康配支持度轉為36.1%，差距為2.0個百分點

而美麗島國政調查在該題則為賴清德41.6%、侯友宜41.1%、柯文哲6.2%，前兩名差距為0.5個百分點。凌濤說，顯示在選情激烈之下，選民自動做出不同總統副總統組合的取捨。