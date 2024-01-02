逾半受訪選民 認為民進黨完全執政已淪為一黨獨裁

立委選舉選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

本報系聯合報最新調查發現，總統選情可能牽動立委投票 意向。過去8年，民進黨 同時掌控行政權跟立法權，超過5成選民認為完全執政已淪為一黨獨裁，僅2成3覺得有因此落實完全改革；即便是民進黨支持者，也只有5成9肯定民進黨完全執政有落實完全改革，1成5存在一黨獨裁的質疑。

調查顯示，區域立委選情略有變動，國民黨 目前獲得2成7選民支持，和民進黨的2成6平分秋色；不分區立委政黨票部分，國民黨雖然仍以2成9支持度小勝民進黨4個百分點，但比率較兩周前略降2個百分點，1成7力挺民眾黨。

超過半數選民認為總統跟立法院多數黨最好分屬不同政黨，比率達5成2，3成3選民認為完全執政比較好，1成5無意見。交叉分析發現，賴蕭配支持者有5成2仍期待完全執政，3成6認為行政、立法分屬不同政黨更為理想。

距離立委選舉剩不到兩周，觀察區域立委選情，如果明天投票，目前有2成7選民表示會投給國民黨的立委候選人，2成6青睞民進黨，台灣民眾黨則獲得9%支持，其他政黨立委候選人的選票浮現不多，支持度合計不超過2%，1%會投給無黨籍候選人，3成6尚未決定區域立委支持人選。

和去年12月中旬的調查相較，支持國民黨區域立委的比率減少2個百分點，擁護民進黨區域立委的比率則增加3個百分點，雙方差距由6個百分點縮小至1個百分點。

不分區立委政黨票部分，去年12月中旬的調查，當時國民黨以3成1支持度領先民進黨的2成6，雙方差距5個百分點，1成6青睞民眾黨。

時隔兩周，國民黨不分區政黨票所獲支持略減2個百分點，民進黨支持度也略減1個百分點，雙方差距減為4個百分點。

民眾黨不分區政黨票獲1成7選民支持，比率與兩周前差不多；其他政黨支持度目前都低於5%的席次分配門檻，要爭取不分區立委席次仍有待努力。不過，仍有2成4未決定政黨票投票對象，未來選票流向值得關注。