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ET民調 侯康35.8%逼近賴蕭38.9% 領先柯盈逾13個百分點

記者歐陽良盈／台北2日電
ETtoday民調雲公布最新民調，一定會去投票的人中，支持賴蕭配的有38.9%、支持侯康配的有35.8%、支持柯盈配的有22.4%。(擷取自ETtoday民調雲)
ETtoday民調雲公布最新民調，一定會去投票的人中，支持賴蕭配的有38.9%、支持侯康配的有35.8%、支持柯盈配的有22.4%。(擷取自ETtoday民調雲)

ETtoday民調雲公布最新民調，調查時間為去年12月31日到今年1月1日，有效樣本1557份，一定會去投票的有1289人，佔整體82.8%；一定會去投票的人中，支持賴蕭配的有38.9%、支持侯康配的有35.8%、支持柯盈配的有22.4%。

最新ETtoday民調推估，賴蕭配支持度區間約為35.9%至41.9%，侯康配支持度區間約為32.8%至38.8%，柯盈配支持度區間約為19.4%至25.4%；賴蕭配和侯康配競爭拉鋸的選戰態勢非常激烈。

最新ETtoday民調調查，詢問如果最想投的候選人當選機會較小，是否改投給其他組候選人？一定會去投票者，在賴蕭配支持者中，有 86.7%表示不會改變，4.4%改投柯盈配，1.1%改投侯康配；侯康配支持者中有85.9%不會改變，9.2%改投柯盈配，0.3%改投賴蕭配；柯盈配支持者中有85.1%不會改變，8.3%改投侯康配，3.4%改投賴蕭配。

最新ETtoday民調指出，在一定會去投票者中，如果投票日當天發現民進黨賴蕭配與國民黨侯康配當選機會都非常高，則賴蕭配支持度轉為39.9%，相較原支持度增加 1.0%、侯康配支持度轉為37.5%，相較原支持度增加1.7%、柯盈配支持度轉為18.7%，相較原支持度減少3.7%，前兩名的賴蕭配與侯康配支持度差距縮減為2.4%。

最新ETtoday民調指出，一定會去投票者中，不分區立委政黨票支持度，國民黨35.6%、民進黨34.2%、民眾黨17.6%、時代力量1.7%、台灣基進黨1.6%、親民黨0.7%、新黨0.5%、其他政黨0.4%。最新ETtoday民調推估，民進黨能取得11到13席不分區立委、國民黨能取得12到14席不分區立委、民眾黨能取得6到8席不分區立委。

這份ETtoday民調以手機簡訊方式通知，進行封閉式網路問卷調查，在ETtoday 民調雲自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採分層比例抽樣（proportionate stratified sampling），細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為正負2.48%，樣本代表性與加權採用比例估計法。

民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文...
民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）。(本報資料照片)

民調 賴蕭配 侯康配

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