我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山市中心元旦假期 遊客回來了「沒想像的恐怖」

財新文章緬懷李克強等人遭刪 社長胡舒立微博清空

趙：綠能淪貪瀆外衣 蕭：弊案不到1%

記者林銘翰、丘采薇／台北2日電
民進黨副總統候選人蕭美琴指國民黨抹黑綠能、再生能源。(圖：台北市攝影記者聯誼會提供)
民進黨副總統候選人蕭美琴指國民黨抹黑綠能、再生能源。(圖：台北市攝影記者聯誼會提供)

能源議題成為副總統候選人電視辯論會關注焦點。民進黨副總統候選人蕭美琴提問國民黨副總統候選人趙少康，新建的核電廠要放在哪裡，產生的核廢料又要怎麼處理。趙少康則反指，民進黨放著便宜的核電不用，「現在還在問核電廠要蓋哪裡」；至於核廢料放哪裡，「美國怎麼處理，我們就怎麼處理」。民眾黨副總統候選人吳欣盈也說，不要把非核家園當成意識形態操作。

蕭美琴在提問指出，趙少康跟國民黨總統候選人侯友宜，分別提出不同的核電主張，根據台電公司估算，台灣要新建好幾座核電廠，請問這些新建的核電廠，未來要蓋在哪裡，而產生的核廢料又打算怎麼處理。

趙少康表示，蕭美琴說侯趙不負責任，但是民進黨的能源政策，才是不負責任的能源主張，今天如果不使用核電，台灣在2050年不可能達到淨零的目標，民進黨政府放著便宜的核電不用，現在還要問核電廠放在哪裡。他並說，自己最近到屏東跑行程，當地的居民都希望核三廠延役，就是因為核電廠沒有危險，還能領到很高的補助款。

趙少康還說，有關核廢料要放在哪裡，「妳最尊敬的美國，美國怎麼處理，我們就怎麼處理」，美國現在採用地下掩埋，挖深以後把它強固起來，全世界幾乎90%的核電國家都是這樣做，「我們不能這樣做嗎？」

趙少康更在提問時指出，綠能已經變成貪瀆的外衣，包括行政院前發言人陳宗彥、台南市經濟發展局前局長陳凱凌，還有民進黨前中執委郭再欽，全部都涉及貪汙跟性招待，且綠能的進度目前也達不到預期的一半。

蕭美琴回應，國民黨一直抹黑綠能、再生能源，「到目前為止，涉及到相關爭議，甚至是你們口中的弊案，不到1%」，但她也坦言，「我們必須承認，進度上確實有一點落後」，因為碰到疫情，但是政府會極力地趕進度。

吳欣盈說，民眾黨主張核一、核二廠延役，核四廠盡速全體盤查再來決定下一步，台灣應該以務實的態度面對核電，不要把非核家園當作意識形態操作。

針對能源爭議，蔡總統昨天表示，如果有新的核電技術，能確保核安並解決核廢料問題，且有足夠的社會共識，或許可以採取更開放的態度面對，但現階段這些條件都尚未成熟。台灣社會不應該持續在核電爭議上打轉，而是應該在非核的選項中大步前進。

趙少康 民進黨 綠能

上一則

逾半受訪選民 認為民進黨完全執政已淪為一黨獨裁

下一則

趙少康控賴清德關說「比阿扁還不如」賴營：造謠

延伸閱讀

民進黨：趙少康要五月天說明 和中國沆瀣一氣

民進黨：趙少康要五月天說明 和中國沆瀣一氣
趙少康稱與中談外交休兵 台外交部：主權暴露一中風險

趙少康稱與中談外交休兵 台外交部：主權暴露一中風險
趙少康問國家認同 蕭美琴：台灣派、中華民國派應團結

趙少康問國家認同 蕭美琴：台灣派、中華民國派應團結
駁民進黨抹紅 趙少康自曝：我祖父被共產黨逼到上吊

駁民進黨抹紅 趙少康自曝：我祖父被共產黨逼到上吊

熱門新聞

引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14
30日下午的總統候選人電視辯論，民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）辯論前合影。（台北市攝影記者聯誼會提供）

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

2023-12-30 18:07
遭割喉新北國三生今晨過世，新北檢警今天前往相驗，據了解，死者頸部、左胸、右下背等處，共中10刀，刀刀致命。記者黃子騰／攝影

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

2023-12-27 11:03
桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警耐心溫柔安撫，順利將電線解開救起貓咪。記者周嘉茹／翻攝

萌貓遭困倒吊牆上 警暖抱摸頭救援 牠「喵」一聲道謝

2023-12-31 14:17
副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）、國民黨副總統候選人趙少康（右）在辯論會開始前先行合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

2024-01-01 08:56
民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）出席電視辯論會，表示「來給主席加油」。記者許正宏／攝影

被拍到辯論會台下睡著 吳欣盈：感冒帶孩子沒辦法

2023-12-30 09:59

超人氣

更多 >
日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊

住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊