日本石川縣強震 蔡英文表達慰問

蔡英文總統1日在總統府發表2024新年談話。（記者胡經周／攝影）

針對日本 石川縣稍早所發生的強震，總統府發言人林聿禪1日轉達蔡英文 總統的關切及慰問，蔡英文盼日本當地人民平安，儘速回復正常生活。

林聿禪表示，除了致上關切及慰問，蔡英文也於第一時間指示外交部向日本台灣交流協會了解相關災情，並向日方表達願意提供必要協助，也請駐日代表處務必隨時掌握在日僑民與國人狀況，協助確保安全無虞。

外交部：日強震暫未聞台人受災 協助觀光客返國

中央社／ 台北1日電

日本石川縣能登地區下午發生芮氏規模7.6強震，外交部表示，據駐處初步回報，僑團及留學生組織未傳出受災狀況；駐處收到部分觀光客因地震無法順利搭機返國的求助訊息，目前已在積極協助中。

外交部向中央社表示，對日本發生強震後的受災狀況極為關心，已致電日本台灣交流協會台北事務所表達慰問及願意提供協助之意。

外交部表示，地震發生後也立即指示駐大阪辦事處瞭解災情及國人受困狀況，據駐處初步回報，已聯繫轄區各僑團及留學生組織，尚未聽聞有受災狀況；該處收到部分觀光客因地震無法順利搭機返國的求助訊息，目前已在積極協助中。

外交部已指示駐大阪辦事處，持續注意地震災情及可能的海嘯威脅，並提供受困國人必要協助。倘民眾在當地遭遇緊急情況，請立即撥打駐大阪辦事處急難救助手機號碼：+81-90-8794-4568。