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2024展望╱經濟向前看 年底大選是最大變數

新聞評論／國家機器介選 比境外勢力更惡形惡狀

聯合報社論
檢察總長邢泰釗日前以聖經大衛王與巨人歌利亞的戰鬥為例，期勉同仁努力查察阻絕境外勢力介入選舉。(記者邱瑞杰／翻攝)
檢察總長邢泰釗日前以聖經大衛王與巨人歌利亞的戰鬥為例，期勉同仁努力查察阻絕境外勢力介入選舉。(記者邱瑞杰／翻攝)

總統大選辯論會，介選問題成為攻防焦點。民進黨總統候選人賴清德指出，中國在台灣每次選舉都介入，這次最嚴重；國民黨總統候選人侯友宜則明確表示反對境外勢力介選，但他質疑民進黨兩套標準，選舉過程很多人被依反滲透法送辦，里長去大陸旅遊回來就辦，民進黨立委趙天麟去親中卻沒事，他希望司法毋枉毋縱，不要成為政治工具。

台灣選舉，美、中介選並不稀奇，台灣選民自有理性判斷，境外勢力介選往往適得其反。反而是國安與檢警調廉等國家機器全面開動，尤其以查察中國介選為名，行國家機器介選之實，問題更嚴重。

檢察總長邢泰釗近來頻頻在各種場合強調，境外勢力以前所未有的方式對這次台灣選舉介選，檢警調廉則遍地烽火嚴查民眾赴陸旅遊及轉貼質疑執政黨候選人訊息等案件。多位里長以低價招攬赴陸旅遊，或赴陸旅遊期間曾接受對岸台辦人員招待等，都被以反滲透法約談、甚至聲押。法務部更在行政院會上報告，得意宣稱去年已有八人因反滲透法被羈押。看似呼應境外勢力介選的嚴重性，實際上卻更像是配合執政黨打抗中牌的操作；國家機器無所不用其極的介選，比境外勢力厲害得多。

檢調頻繁的搜索、約談行動引來不少爭議。有民眾被約談後直言，就算對岸官員在宴席中高談要支持特定人選，以台灣人民水準，要選誰心中自有定見，豈會因低價旅遊或對岸官員幾句話就被影響投票意願？檢調根本輕蔑台灣人民智慧。

國安單位也不斷釋放對岸介選的訊息，真假難辨、事實不清。如同四年前的王立強事件，執政黨加上國安、外交、檢調等各政府機關傾全力大打中國介選、大查共諜，最後證實是假爆料。這次大選，外媒也報導由台灣匿名國安高層釋出的情資，指大陸施壓五月天公開表態支持「一個中國」，民進黨猛攻，連行政院長陳建仁都呼應其說。當初王立強事件，強力操作、偵辦起訴的相關人員無須負責；如今五月天事件，國安介選似乎也無所忌憚。

另外，一名男子在臉書上轉貼民進黨副總統候選人蕭美琴廿多年接受媒體訪談不放棄美國籍的原因，質疑其國籍問題與參選正當性，嘉義縣警局就上門查水表，不僅說要依違反選罷法送辦，還強調最重可處五年以下徒刑。這種恫嚇小老百姓的手法，不僅無視蕭美琴已回應指當年受訪用詞不夠精準，更是想封人民嘴巴的威權表現。但賴清德競總曾提及「疫情期間經濟成長率是全世界第一名」，卻被台灣事實查核中心認證是「假訊息」，檢警調要不要也用相同標準，追查賴競總的法律責任？

如果陸方招待旅遊是介選，那麼國安單位以各種方式放出後來被證實是假訊息的情況，豈不是另一種介選？警方對貼出不利執政黨候選人訊息的民眾查水表，不也是介選？檢調在選前全面性查地方宮廟、里長等特定對象、甚至聲押地方議會議長等諸多辦藍不辦綠的行動，難道不是國家機器介選？

如今政府各部會幾乎都成為民進黨候選人競總附隨組織。例如法務部過去因所屬檢察機關負責查賄而更須嚴守行政中立、法務部官員也是內閣部會中少數幾個不得在選舉時站台；但這次大選，在野黨總統候選人提出成立緝毒署等政見，法務部卻兩度發新聞稿稱「沒有必要」；對於違建「賴皮寮」能否公益信託，更透過特定媒體放話粉飾。為了介選，連行政中立都不演了。

賴清德指責中國介選，事實上，國家機器介選更惡形惡狀。

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