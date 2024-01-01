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賴贊成解密 高端：應一視同仁 侯：我當選來查比較快

台灣新聞組／台北1日電
高端疫苗採購合約封存30年，也成為總統大選辯論會的交鋒焦點。（本報資料照片）
高端疫苗採購合約封存30年，也成為總統大選辯論會的交鋒焦點。（本報資料照片）

高端疫苗近日再度被討論，藍營播出聲稱是高端董事會錄音檔內容，總統辯論會上，藍綠白也展開攻防，民進黨總統候選人賴清德表示，贊成應該要公開，高端公司回應，如要解密，除要雙方同意，如要解密，也應一視同仁、一起解密所有疫苗供應合約。

高端疫苗採購合約封存30年，也成為辯論會的交鋒焦點。民眾黨總統候選人柯文哲提問民進黨總統候選人賴清德認同嗎？賴清德說，檢舉案檢調單位已查明完畢，沒有任何弊端，若有進一步證據可以去檢舉。國民黨總統候選人侯友宜則質疑，賴清德現在是副總統就解密，做不到的話，他當選總統來解密比較快。

賴清德前天表示，「我贊成應該要公開」，因為高端的價格已公布，立法院已調閱過，監察院也已審議過，他認為人民有知的權利，也可以避免不斷惡意的攻擊，他昨天受訪時再次重申應該公開，認為這時候公開是符合社會公義的；陪同的行政院副院長鄭文燦表示，不同疫苗採購合約保密時間五、七、十年，高端保密五年，公布時間跟方式由衛福部跟高端協商決定，會就公益需要、知的權利來處理。

侯友宜昨天表示，賴清德說高端疫苗都查清楚了，但人民還是有很多疑慮，現在爆出高端內部指「會穩穩過」果然「馬上就過」，難怪賴清德怕他當選總統成立特偵組。侯表示，他當選一定調查高端弊案。

高端公司發言人李思賢說，錄音檔案內容取得過程不法，且經惡意剪接，將於連假後提出告訴。

李思賢表示，高端是上市櫃公司，一向都要遵守跟政府之間簽訂的合約與法律規範，要解密也要雙方都同意，但包括BNT、莫德納、AZ等所有新冠疫苗供應商，大家都簽有保密條款，是不是要一起解密？

「天秤上要公平對待每一家公司，不能大家懷疑我就一直要我解密」，李思賢表示，高端公司是上市櫃公司、有4萬股東，還是要維持股東權益和投資者心聲，這方面大家應當要好好再思考一下，而且高端也僅僅採購500萬劑，其他國外供應商採購數千萬劑、金額更龐大，選舉期間大家都會有很多想法，但全民更關心的是政府的資源跟資金運用，有沒有合理、共同攤開來大家一起檢視。

李思賢表示，臨床試驗本就會分高、中、低劑量，2020年11月底進行第一期臨床試驗，中、高劑量成果均佳，須選定要以高劑量或中劑量進行第二期臨床試驗，音檔中的討論僅是討論，萬一中劑量臨床試驗失敗，須再以高劑量進行臨床試驗，這本是廠商應承擔的風險。

而疫苗採購價提早曝光不低於每劑台幣700元，李思賢表示，這部分指揮中心早在對外說明時提到，且是「國際」疫苗採購價格，李思賢說，因原物料上漲，加上臨床試驗等成本，故由董事會授權總經理與政府議價，須確保不致賠本，實際價格原應保密，但日前因選舉因素，已對外公告價格為881元。有關拿到董事會的說法，僅是玩笑話，「高端是上市櫃公司，受法律規範，營業所得不可能由董事會分贓。」

高端疫苗 賴清德 侯友宜

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