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賴撇清卡管 管中閔：迴避問題難逃歷史

台灣新聞組／台北1日電
管中閔表示，聽總統候選人辯論會有感：「迴避問題，但無法逃避歷史與責任」。（本報資料照片）
管中閔表示，聽總統候選人辯論會有感：「迴避問題，但無法逃避歷史與責任」。（本報資料照片）

民進黨總統候選人賴清德前天於總統候選人電視辯論會中表示，管中閔能當台大校長，是他在行政院長任內核定的。管中閔昨天在臉書貼黑色字卡，寫道：「2018年政府傾盡全力粗暴干涉台灣大學校長遴選迫害校長當選人，破壞大學自治，當時的行政院長：賴清德」。

管中閔卡上「賴清德」三個字的字體明顯較大；該文也寫道，「聽總統候選人辯論會有感：迴避問題，但無法逃避歷史與責任」。國民黨總統候選人侯友宜在管的貼文回應，賴清德說過的話、做過的事全部都留下紀錄，「侵害學術自由、迫害大學自治的黑手，全民都看在眼裡！」為管加油。

國民黨也抨擊，2018年民進黨基於綠色偏頗的意識形態，傾全力干預台大校長遴選，破壞大學自治，一年內有三任教育部長為「卡管案」下台，大家仍記憶猶新。當年教育部長葉俊榮宣布對台大校長遴選委員會決議「勉予同意」管中閔上任台大校長，傳出賴清德認為葉俊榮未能事前溝通而約談葉，之後葉俊榮請辭獲准，這些情節正顯示賴清德是卡管關鍵人物之一。

「卡管案是台灣民主選舉以來，當政者迫害大學自治最黑暗的一頁。」國民黨說，這在賴清德擔任行政院長時發生，賴還敢說事後是他核定管中閔擔任校長，蓄意誤導輿論、逃避歷史責任令人不齒。

民眾黨總統候選人柯文哲表示，這就是把政治的手伸到大學裡面。他說，「北洋軍團都不敢去動北京大學，民進黨實在是很了不起」。

賴清德 國民黨 民進黨

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