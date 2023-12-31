柯文哲：賴清德為老家爭議說謊 已人格破產

民眾黨總統候選人柯文哲在大選辯論會談到農地爭議，一度哽咽。(記者林伯東／攝影)

違建、炒地爭議延燒，成為大選辯論攻防焦點。民眾黨總統候選人柯文哲 昨談到農地爭議，一度哽咽，他重話抨擊民進黨總統候選人賴清德 面對萬里老家爭議說了太多謊，已經人格破產。國民黨總統侯選人侯友宜 反問賴清德，為老家違建五次流淚，「台南鐵路東移時，有為迫遷戶流一滴眼淚嗎？」

本報系聯合報報導，賴清德堅稱萬里老家不是違建，被譏諷是「賴皮寮」，賴昨天在大選辯論會重申自己是三組候選人中，唯一沒有炒地炒房的，大酸民眾黨總統候選人柯文哲家很喜歡買農地，甚至開闢為停車場，為什麼不買建地而買優質農地，為何幾十年的租金，柯文哲說完全不知情？

柯文哲回擊，賴清德老是示範何謂抹黑，柯一度哽咽表示，他承認爸爸幫他買那塊地，最大願望是他當新竹醫院院長，「那塊地是父親對兒子的疼愛，但人生際遇無法自己控制，沒想到15年後變成政治攻擊目標」；既然有違規還是要解決。

「你不用炒土地，黑幫老大都不需要自己動手的」柯也反批賴面對萬里老家爭議說了太多謊，一個謊要用一百個謊來圓，「最後已經被謊言淹沒，我已經看不到賴清德」。

侯友宜質疑，賴清德為萬里老家流了五次淚，說不是為了他家的房子，是感謝父老鄉親的支持，既然疼惜鄉親，礦坑這麼多年了，為何賴當立委、行政院長，沒有去改變，「你的眼淚是假是真我也看不懂。」