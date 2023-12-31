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辯論交鋒／侯友宜批10大「失」政 柯文哲酸賴清德退出政壇

台灣新聞組／台北31日電
總統候選人電視辯論會30日登場 ，民進黨總統候選人賴清德（左起）、國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲在辯論前握手致意，隨後針對黑金貪腐激烈交鋒。（圖：台北市攝影記者聯誼會提供）
總統候選人電視辯論會30日登場 ，民進黨總統候選人賴清德（左起）、國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲在辯論前握手致意，隨後針對黑金貪腐激烈交鋒。（圖：台北市攝影記者聯誼會提供）

總統候選人電視辯論會昨天登場，三人都聚焦貪腐，藍白更是齊攻新潮流。國民黨總統候選人侯友宜提出民進黨十大「失」政，專制無能、黑金腐敗已經從頭爛到尾，「新潮流不倒，台灣了一半」，柯文哲也同樣訴求反貪汙腐敗，不貪汙只是基本條件，卻被說成是美德。

本報系聯合報報導，賴清德指出，如果國民黨回來了，黑金政治也就要回來了，包括新店羅家、彰化謝家、台中顏家、雲林張家、花蓮傅家，大小黑金盤踞在各個地方，黑金集團也勢必會回來。

侯友宜則批評，賴清德對民進黨七年錯誤與不足，沒有反省、沒有檢討，「說個抱歉有這麼困難嗎？」民進黨執政八年，國民黨如果有黑金，「你為什麼不抓、不辦？」他提出民進黨十大「失」政，貪贓枉法、執政無能，遺憾賴清德的選舉方式，只想靠賣芒果乾、抹紅他來贏得選舉。

侯友宜說，專制無能、黑金腐敗已經讓民進黨從頭爛到尾，「新潮流不倒，台灣了一半」，「賴先生你就是這個共犯結構的既得利益者」，但是為了選舉，賴就不斷切割，切割台獨神主牌，切割性騷擾、桃花黨、切割黑金弊案、新潮流發大財，但是一個破敗這麼嚴重的民進黨怎麼贏得人民再信任？

柯文哲則說，不要貪汙不是美德，是基本條件，這一次總統大選，不只是一場選舉，不要再讓國民黨和民進黨的貪汙腐敗、繼續吃銅吃鐵吃台灣。

柯文哲另質問賴清德，吳乃仁擔任台糖董事長，虧空盈餘被起訴，賴清德背書說，如果吳乃仁有罪要退出政壇，現在吳關出來了，「你何時要退出政壇？」

民進黨 賴清德 國民黨

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