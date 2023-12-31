柯文哲批108課綱造成貧富世襲 他要讓學生進入網路世代

柯文哲談教育政策並批108課綱造成貧富世襲。（記者陳苡葳／攝影）

民眾黨總統候選人柯文哲 昨晚到北港朝天宮廟口開講，被問到未來教育方針及對108課綱、禮義廉恥的看法，柯文哲除贊同把禮義廉恥掛回去，更批評108課綱的缺失，他說，求學城鄉差距在所難免，但現今學生不是靠自己認真讀書，而要看老爸是誰，108課綱是造成「貧富世襲」很大原因，未來會努力讓更多學生走入網路世代。

對於禮義廉恥，柯文哲也主張把禮義廉恥掛回去，現在的小孩不能打罵，但也要教伺，讓小孩子知道規矩，看到長輩要問安。這次新北國中生的案子是什麼問題，就是家庭沒在管他，還有一項是，現在很多單親家庭，把孩子丟著沒在顧，所以我認為品格教育在現今的教育中被忽略了。

至於108課綱，柯表示，在他看來有很大的缺點，就是「窮人的小孩很難升學 」。在他這個時代認真讀書就有機會，他的父親是小學教師，但只要認真讀書還是有機會去台大讀醫學院，以後當醫生，社會階級可以往上爬。

柯說，老實說，他查過去讀台大的人，最多的都來自大安區，意思就是有錢人的孩子反而更容易升學，沒錢的孩子反而不容易升學，最後變成有錢人繼續有錢、沒錢人繼續貧窮；在他那個時代，能否成功是看你夠不夠認真，但是在現在這個時代成不成功，是要看你的老爸是誰，你認不認真不重要，他認為應該要思考108課綱造成貧富世襲的問題，這個需要解決。

他更以在台北推行校園光纖網路，每個教室都有無線網路，國小三年級以上也都有iPad，他更拍了1萬多支電影並增加圖書館 書冊，學生只要透過網路即可連結圖書館，所以關鍵在於學生自己要不要讀書，只要肯認真，他會創作一個公平的網路求學空間。