台灣史上「最強辯論王」是誰？ 網指他真戰神：無人能超越

圖為前總統陳水扁今年5月赴東吳大學演講。(本報資料照片)

中華民國 總統候選人電視辯論會昨天(30日)登場，有網友在PTT八卦版發問，誰才是台灣史上最強的辯論王？多名網友都指前總統陳水扁 ，「戰神阿扁，無人能超越」、「渲染力跟口才真的都很強」、「阿扁一個人可以電爆所有台灣人」、「阿扁起碼鏗鏘有力滿能說服人的，我小時候聽全程」、「真辯論之神」。

陳水扁2015年1月5日獲准保外就醫，台中監獄 以「保外醫治受刑人管理條例」的規定，要求陳水扁需遵守「5不原則」，包括「不進入會場」、「不上台」、「不演講」、「不談及政治」及「不接受媒體採訪」。但他今年5月到東吳大學以「站在時代的風口浪尖 陳水扁對於台灣民主的見解」為題演講，中監當時表示，經醫囑判斷參加「這類活動」對病情有助，予以准許。

網友「narcissus3」分享2004年總統大選辯論影片，打趣是「辯論教材」。他表示，20年過去了，還是空前絕後沒人能超越阿扁。他列舉陳水扁的8個特質，是現在政客辦不到的；包括從不閃躲、整場不看稿、臨場反應極佳、笑得你心裡發寒、知道庶民語言、身具幽默與敘事、不人身攻擊而是酸人，以及律師性格如行走的法條。

網友表示，「阿扁造勢活動才真的前來古人後無來者」、「目前只有阿扁和國昌」、「領袖特質真的強」、「阿扁律師出身在論述上真的厲害」、「辯論是律師的強項無誤，但不是每個律師都能辯才無礙，只服阿扁跟國昌」、「不用吹黃國昌把他拉到跟阿扁同級，台灣辯論，阿扁獨佔SS級，其他最高只有A級而已」。

也有網友說，客觀上最強者必然是監察院前院長王建煊，「他辯完後的即時支持度馬上爆增10％，其他人都做不到」，而且當時的對手還是兩個台大法律系的馬、扁，「據說他那麼會講，是因為每周日都上教會講台證道」。