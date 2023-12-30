我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣史上「最強辯論王」是誰？ 網指他真戰神：無人能超越

回顧2023／疫情衝擊太深 今年7家知名企業破產

台灣史上「最強辯論王」是誰？ 網指他真戰神：無人能超越

記者楊德宜／台北即時報導
圖為前總統陳水扁今年5月赴東吳大學演講。(本報資料照片)
圖為前總統陳水扁今年5月赴東吳大學演講。(本報資料照片)

中華民國總統候選人電視辯論會昨天(30日)登場，有網友在PTT八卦版發問，誰才是台灣史上最強的辯論王？多名網友都指前總統陳水扁，「戰神阿扁，無人能超越」、「渲染力跟口才真的都很強」、「阿扁一個人可以電爆所有台灣人」、「阿扁起碼鏗鏘有力滿能說服人的，我小時候聽全程」、「真辯論之神」。

陳水扁2015年1月5日獲准保外就醫，台中監獄以「保外醫治受刑人管理條例」的規定，要求陳水扁需遵守「5不原則」，包括「不進入會場」、「不上台」、「不演講」、「不談及政治」及「不接受媒體採訪」。但他今年5月到東吳大學以「站在時代的風口浪尖 陳水扁對於台灣民主的見解」為題演講，中監當時表示，經醫囑判斷參加「這類活動」對病情有助，予以准許。

網友「narcissus3」分享2004年總統大選辯論影片，打趣是「辯論教材」。他表示，20年過去了，還是空前絕後沒人能超越阿扁。他列舉陳水扁的8個特質，是現在政客辦不到的；包括從不閃躲、整場不看稿、臨場反應極佳、笑得你心裡發寒、知道庶民語言、身具幽默與敘事、不人身攻擊而是酸人，以及律師性格如行走的法條。

網友表示，「阿扁造勢活動才真的前來古人後無來者」、「目前只有阿扁和國昌」、「領袖特質真的強」、「阿扁律師出身在論述上真的厲害」、「辯論是律師的強項無誤，但不是每個律師都能辯才無礙，只服阿扁跟國昌」、「不用吹黃國昌把他拉到跟阿扁同級，台灣辯論，阿扁獨佔SS級，其他最高只有A級而已」。

也有網友說，客觀上最強者必然是監察院前院長王建煊，「他辯完後的即時支持度馬上爆增10％，其他人都做不到」，而且當時的對手還是兩個台大法律系的馬、扁，「據說他那麼會講，是因為每周日都上教會講台證道」。

陳水扁 中華民國 監獄

上一則

台總統大選辯論後最新民調 33%認為賴表現最好 侯柯各24%

下一則

回顧2023／女主播霸凌「剪毛衣、隔離霜擠鞋內」 宮鬥鬧上法院

延伸閱讀

義美高志明接待趙少康 綠營警訊？

義美高志明接待趙少康 綠營警訊？
新聞評論／台灣之子、台獨金孫 戴著光環情緒勒索

新聞評論／台灣之子、台獨金孫 戴著光環情緒勒索
黑白集／柯P嘆同梯不認同 被酸有歷練不上當

黑白集／柯P嘆同梯不認同 被酸有歷練不上當
世界OnAir／愛無疆 王建煊「撿回珍珠」 助貧困生上學

世界OnAir／愛無疆 王建煊「撿回珍珠」 助貧困生上學

熱門新聞

引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14
遭割喉新北國三生今晨過世，新北檢警今天前往相驗，據了解，死者頸部、左胸、右下背等處，共中10刀，刀刀致命。記者黃子騰／攝影

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

2023-12-27 11:03
示意圖。記者曾原信／攝影

「得青年得天下」台首投族不滿2高1低 6成「一定會投票」

2023-12-25 15:04
30日下午的總統候選人電視辯論，民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）辯論前合影。（台北市攝影記者聯誼會提供）

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

2023-12-30 18:07
美麗島電子報26日公布最新民調，賴蕭配支持度為38.9%，侯康配以29.4%居次，雙方差距9.5個百分點，是近期民調差距最大的一次，柯盈配支持度為17.2%，持續墊底。（圖／美麗島電子報提供）

美麗島民調／賴蕭配拉大差距 領先侯康配9.5個百分點

2023-12-25 21:09
民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）出席電視辯論會，表示「來給主席加油」。記者許正宏／攝影

被拍到辯論會台下睡著 吳欣盈：感冒帶孩子沒辦法

2023-12-30 09:59

超人氣

更多 >
影／陸男星五年前舞蹈被翻出 網：科目三鼻祖

影／陸男星五年前舞蹈被翻出 網：科目三鼻祖
17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信

17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信
初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城
因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生

因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生
便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料

便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料