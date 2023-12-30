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電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

記者楊德宜／台北即時報導
30日下午的總統候選人電視辯論，民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）辯論前合影。（台北市攝影記者聯誼會提供）
30日下午的總統候選人電視辯論，民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）辯論前合影。（台北市攝影記者聯誼會提供）

台灣總統候選人電視辯論30日下午登場，世新大學傳播博士學程專任教授游梓翔在臉書表示，是唯一的一場，3名候選人當然全力以赴。大家很關心贏的是誰？他認為侯友宜的辯論表現是藍營的大得分。

游梓翔表示，其實3人都有水準以上演出。個人場上的辯論技巧，涉及內容設計、臨場反應和表達技巧。內容設計和幕僚功力有關，臨場反應、表達技巧靠的是候選人的個人口才，當然充分的準備和練習也能提升表現。

技巧上，辯論前的原本預期，是國民黨總統候選人侯友宜會嚴重吃虧，游梓翔表示，特別是侯友宜的表達技巧，發言遠不如兩名對手流暢。但3場政見會和一場辯論會下來，侯友宜做到了「弱項不弱」，這反過來就是對手的「強項不強」。

「從政生涯中，侯友宜從不以口才見長」。游梓翔表示，侯友宜的強項是穩重踏實、值得信任。侯友宜做到了「弱項不弱」，並讓對手「強項不強」，就讓辯論成了侯友宜的得分，千萬別低估侯友宜的表現對藍營士氣的提振作用。

游梓翔表示，而且辯論有時不是比得分，而是比不失分。美國電視辯論經常有候選人整場表現不俗，卻因一句失言「踩雷自爆」。就這點來看，民進黨總統候選人賴清德的那句「中華民國是災難」，還有事後更正愈描愈黑的那句「中華民國『憲法』是災難」，就是「踩雷自爆」的災難等級失誤，而民眾黨總統候選人柯文哲談到地產時的「不明卡頓」也有失分。

游梓翔說，侯友宜得分不比人少，失分不比人多，誰能想到呢？辯論竟然成為侯友宜的得分題。侯友宜得分最多的，「就是展現出他在氣度上、在信任上，具有最可以團結非綠力量的能力」。

游梓翔表示，而且選舉從來不是只比個人，藍營還有團隊這個強項」。「這比起帶著貪腐無能團隊包袱的賴清德，還有團隊從來是最弱項的柯文哲，又要強上不少」。於是可以預期的是，辯論前的選戰格局—賴清德微小領先、侯友宜牢牢緊咬、柯文哲顯著落後，不會因為辯論出現大幅改變。

「選戰當然不在爭第二，而在爭第一」。游梓翔表示，但「三角督」選戰取得「坐二搶一」緊咬對手的位置，至為重要。接下來就看藍營自己找得到找不到再加碼的推力，並發揮更大凝聚非綠的選民的磁吸力了。

侯友宜 賴清德 柯文哲

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