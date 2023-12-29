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國民黨民調／純市話侯康贏1個百分點 加手機賴蕭勝

記者王寓中／台北30日電
國民黨公布自己所做的5千份大樣本民調，若單獨以純市話統計，國民黨侯康配以30.2%居冠，民進黨賴蕭配則是29.2%第二，民眾黨柯盈配僅14.3%第三。(本報資料照片)
國民黨公布自己所做的5千份大樣本民調，若單獨以純市話統計，國民黨侯康配以30.2%居冠，民進黨賴蕭配則是29.2%第二，民眾黨柯盈配僅14.3%第三。(本報資料照片)

台灣2024年總統大選民調即將封關，國民黨在台北時間30日公布自己所做的5千份大樣本民調。若單獨以純市話統計，國民黨侯康配以30.2%居冠，民進黨賴蕭配則是29.2%第二，民眾黨柯盈配僅14.3%第三；但若加上手機後統計，賴蕭配以27.2%第一，侯康配以25.6%居次，柯盈配雖上升到22.4%，但仍敬陪末座。

在各區域數據上，國家政策基金會副執行長凌濤表示，侯康配在北北基、桃竹苗、中彰投、東部外島領先，賴蕭配則是在雲嘉南、高屏澎展現優勢；至於在年齡層上，20到29歲、30到39歲柯盈配仍具優勢，40到49歲賴蕭配領先，50歲以上則是侯康配獲較大支持。

凌濤也指出，所有民意機構在政黨支持度的趨勢上，國民黨都保持領先，在投票意願上在手機加市話數據上，一定會去投票者達75.3%；純市話則高達77.3%。

凌濤強調，選戰已進入近身肉搏戰，「一票都不能少」，因此最後關鍵時刻，希望大家集中在野力量。國民黨在1月2日早上7時半到8時半在全台368鄉鎮的1139個路口舉行「113挺侯康、護台灣9幸福」大型競選活動，就是希望在最後關鍵，獲得多數選民的認同與支持。

這份民調調查單位是由國家政策研究基金會委託十方民意與政策資訊股份有限公司執行，調查時間是在2023年12月15日至28日，共計完成5013份有效本，在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為1.39%。

抽樣對象是全國22個縣市、年滿20歲以上民眾，調查方法市內電話搭配手機電話調查，市內電話以中華電信電話碼簿為母體清冊，依各縣市人口分層比例，隨機抽樣，並作尾數末2碼隨機涵不在母體清冊的家戶電話，共完成3258份樣本，機調查數發部公布的全國民眾手機號碼頭為清冊並做尾數末6碼數隨機抽樣，共完成1755份。經費來源是國家政策研究基金會。

賴蕭配 侯康配 國民黨

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