我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台總統辯論會／侯友宜提綠十大「失」政 批賴主張台獨

轟動全美的「弒母謀殺案」女兒被關8年獲釋 第1件事想見泰勒絲

郭台銘連署案 屏議長周典論羈押抗告 高分院二審駁回

記者劉星君／屏東30日電
鴻海集團創辦人郭台銘（前右）和屏東縣議長周典論（前左）好交情。(本報資料照片)
鴻海集團創辦人郭台銘（前右）和屏東縣議長周典論（前左）好交情。(本報資料照片)

鴻海創辦人郭台銘爭取獨立參選總統，屏東縣傳出有人搜集個資，屏東地檢署25日搜索挺郭大將、屏東縣國民黨籍議長周典論住處，帶回周與其擔任特助三女兒周孟蓉調查，檢方依違反總統副總統選舉罷免法向法院聲押周典論獲准，周孟蓉50萬台幣（約1.6萬美元）交保。

周典論27日提抗告，二審高雄高分院昨天裁定駁回，副議長盧文瑞說，意料之中，持續發動抗爭，抗議司法不公。

周典論的次女、屏東市長周佳琪昨說，對抗告駁回的結果不意外，相信司法會還父親公道，偵查不公開，後續交由律師處理。

她擔心父親在裡面身體，近日天氣變冷，也不能寄衣服進去，多買幾件被子，但也不曉得能不能買這麼多件，父親平常在吃心臟保養的藥物也都有送進去，「希望父親能盡快回來」。

副議長盧文瑞批，政治介入司法，上面有人在指揮地方辦案人員，郭台銘又沒選舉，為什麼選此時收押？這不是很敏感嗎？司法不公，會繼續抗議到底，抗告結果就是政治迫害。

屏東地院26日裁定周典論收押禁見，屏東地院表示，周辯稱所交付資金用於催促連署書數量工作費，但有多名證人就周典論交付資金，是為特定人連署的用途，並有其他扣案證據可佐證，認周涉犯總統副總統舉罷免法，情節重大，有勾串共犯、證人及湮滅證據的疑慮，裁定羈押禁見。

二審高雄高分院認為原審裁定並無不妥，昨下午裁定抗告駁回，不得再抗告。

郭台銘 罷免 國民黨

上一則

台總統辯論會／賴清德、侯友宜、柯文哲交叉攻防

下一則

碩論涉抄襲 綠委候選人何博文遭撤銷學位 淡江大學低調證實

延伸閱讀

周典論遭羈押 侯友宜：司法勿淪政治工具

周典論遭羈押 侯友宜：司法勿淪政治工具
屏議長涉連署賄選被押 趙少康：威脅郭台銘勿表態挺侯

屏議長涉連署賄選被押 趙少康：威脅郭台銘勿表態挺侯
黑白集／司法養案介選？郭台銘齒寒嗎

黑白集／司法養案介選？郭台銘齒寒嗎
首曝曾找韓國瑜任副手 侯友宜：非常期待郭董歸隊

首曝曾找韓國瑜任副手 侯友宜：非常期待郭董歸隊

熱門新聞

遭割喉新北國三生今晨過世，新北檢警今天前往相驗，據了解，死者頸部、左胸、右下背等處，共中10刀，刀刀致命。記者黃子騰／攝影

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

2023-12-27 11:03
引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14
示意圖。記者曾原信／攝影

「得青年得天下」台首投族不滿2高1低 6成「一定會投票」

2023-12-25 15:04
美麗島電子報26日公布最新民調，賴蕭配支持度為38.9%，侯康配以29.4%居次，雙方差距9.5個百分點，是近期民調差距最大的一次，柯盈配支持度為17.2%，持續墊底。（圖／美麗島電子報提供）

美麗島民調／賴蕭配拉大差距 領先侯康配9.5個百分點

2023-12-25 21:09
美麗島民調12月份國政民調指出，柯文哲仍扮關鍵少數，左右賴清德或侯友宜領先地位。（本報系資料照）

台灣大選最新民調／柯文哲扮關鍵少數 左右賴、侯領先地位

2023-12-22 22:16
中經院區域發展研究中心主任劉大年。本報資料照片

中國中止部分石化業關稅優惠 接下來會怎樣？學者這樣分析

2023-12-21 15:47

超人氣

更多 >
好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣

好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣
南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命
好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜
權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳
全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠

全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠