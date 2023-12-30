郭台銘連署案 屏議長周典論羈押抗告 高分院二審駁回

鴻海集團創辦人郭台銘（前右）和屏東縣議長周典論（前左）好交情。(本報資料照片)

鴻海創辦人郭台銘 爭取獨立參選總統，屏東縣傳出有人搜集個資，屏東地檢署25日搜索挺郭大將、屏東縣國民黨 籍議長周典論住處，帶回周與其擔任特助三女兒周孟蓉調查，檢方依違反總統副總統選舉罷免 法向法院聲押周典論獲准，周孟蓉50萬台幣（約1.6萬美元）交保。

周典論27日提抗告，二審高雄高分院昨天裁定駁回，副議長盧文瑞說，意料之中，持續發動抗爭，抗議司法不公。

周典論的次女、屏東市長周佳琪昨說，對抗告駁回的結果不意外，相信司法會還父親公道，偵查不公開，後續交由律師處理。

她擔心父親在裡面身體，近日天氣變冷，也不能寄衣服進去，多買幾件被子，但也不曉得能不能買這麼多件，父親平常在吃心臟保養的藥物也都有送進去，「希望父親能盡快回來」。

副議長盧文瑞批，政治介入司法，上面有人在指揮地方辦案人員，郭台銘又沒選舉，為什麼選此時收押？這不是很敏感嗎？司法不公，會繼續抗議到底，抗告結果就是政治迫害。

屏東地院26日裁定周典論收押禁見，屏東地院表示，周辯稱所交付資金用於催促連署書數量工作費，但有多名證人就周典論交付資金，是為特定人連署的用途，並有其他扣案證據可佐證，認周涉犯總統副總統舉罷免法，情節重大，有勾串共犯、證人及湮滅證據的疑慮，裁定羈押禁見。

二審高雄高分院認為原審裁定並無不妥，昨下午裁定抗告駁回，不得再抗告。