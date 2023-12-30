蔡賴蕭合體 號召辣台派拚選情 柯文哲不怕被棄保

「人蔘好彩投—應援之夜」29日晚在台北舉行，蔡英文總統（左）、民進黨正副總統候選人賴清德（中）、蕭美琴（右）三人合體。（記者潘俊宏／攝影）

選戰倒數二周，民進黨 衝刺選情打出「蔡英文牌」，29日蔡英文總統合體民進黨正副候選人組合賴清德 、蕭美琴，號召「英粉」票投賴蕭配。對於藍營猛攻貪腐，蔡總統說，不會忍受執政團隊的害群之馬，任何個案該查就查，該辦就辦。至於民眾黨總統候選人柯文哲是否擔心對手操作棄保 ？柯認為，第三勢力政治版塊已成形，不用每次都喊棄保。

蔡總統競選時善用的「社群之夜」昨晚重出江湖，賴清德積極搶攻英粉選票。賴表示，若要談女性領導，全台灣男性可能沒有人比他更適合，因為蔡英文是第一位女總統，他是蔡總統的行政院長、副總統，四年來經常討論國政，在做了四年的「台灣副隊長」後，接下來要接棒蔡總統，成為「台灣隊長」。

賴清德表示，幾年前有「假訊息」說，蔡、賴兩人大打出手，他要說明沒有大打出手，但這些年來，兩人倒是很常打電話，討論重大國政議題，身為副手，他非常清楚當總統很辛苦，這幾年非常榮幸和蔡總統一起打拚，未來她還沒完成的，就交給賴蕭配來繼續完成。

輪到蔡總統上台時，現場熱烈程度明顯超越賴清德談話時，甚至加油鼓噪聲數度中斷蔡總統發言。蔡總統表示，今天就要電視辯論會了，她也曾和賴清德辯論過（2019年黨內總統初選），賴清德經過這幾年副手經驗後，已經成為了賴清德2.0，是一個受國際信任的人，「辣台派」要支持賴蕭配。

談到藍營批評民進黨一黨獨大、民進黨執政每一條都貪。蔡總統強調，不會忍受執政團隊的害群之馬，任何個案該查就查，該辦就辦。但司法要讓人民參與，不是讓總統參與，總統一定要尊重司法處理，更不能透過特偵組把手伸到司法中。

總統大選倒數十餘天，柯文哲昨天接受本報系聯合報專訪，被問到是否擔心對手操作棄保？他表示，第三勢力政治版塊已成形，民眾黨這塊不會動，「這場選戰不會被棄保」，不用每次都喊棄保。

柯文哲說，要走向新政治新文化，最後還是要靠公民及小草運動的力量；至於立委選舉的KPI，以八席往上爬為目標，相信不會選太差，因為有基本盤。