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遇問題就硬拗…柯文哲：台灣政治沒建立認錯文化

台灣新聞組／台北30日電
民眾黨總統候選人柯文哲29日接受本報系聯合報專訪表示，政治不該是遇到問題就硬拗過去，應該要建立檢討文化，遇到問題就處理。（記者潘俊宏／攝影）
民眾黨總統候選人柯文哲29日接受本報系聯合報專訪表示，政治不該是遇到問題就硬拗過去，應該要建立檢討文化，遇到問題就處理。（記者潘俊宏／攝影）

總統大選，房地、違建成攻防焦點，民進黨總統候選人賴清德的萬里老家違建爭議延燒，民眾黨總統候選人柯文哲的農地蓋停車場也在被揭露後開挖。柯文哲29日接受本報系聯合報專訪表示，台灣政治就是沒建立認錯的文化，政治不該是遇到問題就硬拗過去，應該要建立檢討文化，遇到問題就處理，是就是，不是就不是，不用編故事。

柯也點名新潮流為了勝選，什麼爛事都做得出來，民進黨曾喊讓公義在邦國高舉，現在卻貪汙腐敗。

談到名下新竹農地違規做為收費停車場使用爭議，柯文哲說，老實講，他根本不曉得那塊地的情況，自己在台大當醫師時很少看到太陽，天沒亮就出門，晚上12點才回家，受爭議的土地是他父親用他名字買的，他並不知情，「我爸每天都在幻想我回新竹當院長」，後來他一直沒有回去新竹。

被問到賴清德的「賴皮寮」，柯文哲說，「當前台灣政治沒有建立認錯文化，但柯文哲有」，他回憶，1993年他在美國明尼蘇達外科服務時，每周六上午8點集合，檢討當周開刀死亡跟引發併發症的案例，逐一報告檢討，「如果不面對問題，就會開刀開死人」，美國雖然醫療糾紛多，但有絕對性，要絕對誠實跟誠信。

柯文哲也以過去指導學生的經驗舉例，有學生告訴他，當主治醫生八年開肝臟手術都沒有死亡病例，柯文哲告訴學生，這代表開的刀不夠多，「最好的醫生不是開刀死亡率是零，而是先承認會犯錯」。

柯文哲坦言，他不喜歡民進黨的原因，就是每天只會喊口號，卻不會解決問題，遇到問題只會大撒幣，例如缺雞蛋，他曾經實際到彰化雞舍看過就知道問題在哪，同樣一隻雞在日本一年可以生300顆蛋，台灣卻只能一年生200顆蛋，原因在於雞舍不是現代化管理，農業部寧可花5.6億元(約1824萬美元)補助進口蛋，也不想解決根本性問題。

柯文哲表示，其實要解決問題，只需要不貪汙、認真做，遇到困難，誠實跟民眾說明遇到的問題，不是像民進黨整天只會搞事，2025非核家園根本不可能做到，民進黨卻完全不準備，「新潮流就是這樣完蛋的不是嗎？後來為了勝選，什麼爛事都做得出來」。

柯文哲也批評民進黨，整天只會喊著要跟美國簽自由貿易協定（FTA），如果美國農產品零關稅進來，會對台灣農業造成多嚴重的衝擊，民進黨敢喊那麼大聲，是因為美國不會簽，若有一天美國答應，民進黨會嚇死。

柯文哲 民進黨 賴清德

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