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宋楚瑜同台挺侯友宜 喊大是大非

記者屈彥辰／台北30日電
總統大選決戰關頭，親民黨主席宋楚瑜（左）、國民黨總統候選人侯友宜（右）29日共同為國民黨立委候選人李彥秀站台，宋肯定侯，強調這是國家的大是大非，祝福侯心想事成。（記者曾吉松／攝影）
總統大選決戰關頭，親民黨主席宋楚瑜（左）、國民黨總統候選人侯友宜（右）29日共同為國民黨立委候選人李彥秀站台，宋肯定侯，強調這是國家的大是大非，祝福侯心想事成。（記者曾吉松／攝影）

親民黨主席宋楚瑜29日與國民黨總統候選人侯友宜共同為國民黨立委候選人李彥秀站台。宋楚瑜稱侯友宜為「我的市長」，表達對侯的肯定，強調「這是國家的大是大非」，祝福侯心想事成，也讓人民心裡所想的能夠心想事成。宋侯同台儼然另類「國親合」，為國民黨團結再拼上一塊拼圖。

「我的市長跟我站在一起」宋楚瑜說，他的家族已有四代住在新北市林口，他列舉許多市政問題，並肯定侯友宜把「人民的小事，當作國家的大事」。他表示，蔣經國曾經說過「我是台灣人，也是中國人」，希望未來能夠跨黨派合作凝聚「台灣共識」，他呼籲選民政黨票投親民黨，也希望侯認同他的兩岸主張，一起為兩岸創造輝煌繁榮未來。

侯友宜允諾，「人民的小事，就是我的大事」，並允諾當選後會全力推動宋楚瑜的三個呼籲，上任後他會馬上召開跨黨派的國是會議，傾聽人民心聲，恢復海基海協兩會交流，打造金門廈門為自由貿易區。他非常認同宋楚瑜的主張，謝謝宋的打氣，一定不負期盼。

宋楚瑜也向侯說起「經國經」，表示故總統蔣經國最了不起的事情，就是設定目標決策的時間，時間要長，廣開言路徵詢不同人的心聲。一旦做成決定，一定貫徹執行，例如宣布解除戒嚴、開放黨禁和報禁，說到做到、親自督導。侯友宜稱讚宋楚瑜非常有執行力也苦民所苦，當年建設台灣有不可磨滅之功績，他與宋有共同的想法，會與宋共同打拚，完成宋的想法。

侯競辦昨發布各界挺侯康影片，包括台大前校長管中閔，前總統馬英九政府時期重要官員如行政院前院長陳冲、毛治國，以及被稱為「最美里長」的永和永福里長陳紫渝等，來自學界、社福、新住民、客家、文化界，皆表達支持侯康。

侯友宜 國民黨 蔣經國

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