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台總統大選「封關民調」 賴蕭、侯康拉鋸 柯盈守基本盤

台灣新聞組／台北30日電
民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）。（本報資料照片）
民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）。（本報資料照片）

2024總統大選進入倒數，且從下周三開始，就不能發布、轉傳任何選情民調。29日三家媒體公布封關民調，台灣民意基金會、ETtoday民調雲及TVBS民調中都呈現賴蕭、侯康、柯盈的排序，三黨候選人差距都在5個百分點以內。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，2024總統大選已可以和2000年及2004年總統大選並列史上三個最難捉摸、最撲朔迷離的總統選舉。

台灣民意基金會29日公布22日到24日做的民調，結果顯示，總統大選支持度方面，結果顯示賴蕭配32.4%，侯康配28.2%，柯營配24.6%，10.9%尚未決定，3.8%其他／不知道。

台灣民意基金會29日公布最新民調，結果顯示，總統大選支持度方面，結果顯示賴蕭配3...
台灣民意基金會29日公布最新民調，結果顯示，總統大選支持度方面，結果顯示賴蕭配32.4%，侯康配28.2%，柯營配24.6%，10.9%尚未決定， 3.8%其他／不知道。（圖：台灣民意基金會提供）

ETtoday民調雲公布27日、28日做的民調，賴蕭配36.6%，侯康配33.8%，柯盈22.2%

TVBS民調中心29日公布22日到28日總統支持度民調，賴清德和蕭美琴支持度37%，較TVBS上周12月21日民調回升4個百分點，回到歷次調查高點，國民黨侯友宜趙少康支持度略增1個百分至33%，也是歷次最高，而民眾黨柯文哲吳欣盈則降回22%，減少2個百分點。此外，未決定的選民為9%。

游盈隆指出，和上個月相比，賴清德、柯文哲、侯友宜三人競爭態勢再度出現戲劇性變化。隨著11月24日總統與副總統搭檔登記截止，確定2024總統大選由三組人馬競逐，整個總統選舉競爭態勢也迅即發生重大變化。賴蕭配上揚3.2個百分點回到領先地位，侯康配遽增4.6個百分點飛升第二，柯盈配則重挫7.3個百分點，落居第三，這又是一個全新局面。

游盈隆表示，賴蕭配雖領先4.2個百分點，不過賴蕭配能否走出八年魔咒陰影仍然是一個未知數。游表示，發動「棄保效應」是藍白陣營終極的手段，也是各自的夢想，目前看來對領先的侯康配比較有利。

民調 賴蕭配

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