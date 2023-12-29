大選終場政見會8重點 學者評3聚焦、3亮點和2個不足

第三場總統候選人電視政見發表會，28日晚在台視舉行，民進黨總統候選人賴清德（左起）、國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲合影。（圖：中選會提供）

總統大選最後一場電視政見會昨晚登場，世新大學傳播博士學程教授游梓翔在臉書表示，電視辯論前的最終場政見會，三名候選人都有水準演出。整場政見會看下來，可以找到八個觀察重點：三大聚焦、三個亮點和兩個不足。

游梓翔表示，通常政見會不如辯論會可看，就在缺乏交集，但這場政見會三人卻不是三條各說各話的平行線，九段發言至少有「三大聚焦」。

第一是「校園暴力」。游梓翔表示，三人在首輪發言都對「國中生割頸案」表達痛心，並且各自用不同篇幅提出了對如何防範校園暴力的看法。

游梓翔說，第二是「醫療健保」。民眾黨總統候選人柯文哲 、民進黨總統候選人賴清德 首輪發言不約而同選擇發表醫療政見，形成一場小型PK。柯文哲、賴清德皆醫界出身，醫療政見正是展現本行專業的時刻。國民黨總統候選人侯友宜 雖未直接加入戰局，但也提及名醫兄長，並用台南登革熱直指賴的光說不練。

第三是「兩岸政策」。游梓翔說，這是由柯文哲第二輪發言直面國防、兩岸和外交議題而起，隨後引發三人針對兩岸問題的多回合交鋒，讓政見會出現濃濃辯論感。

游梓翔表示，從這三大聚焦，還可以看到這場政見會的「三大亮點」。第一是三人雖然都對「割頸案」表達態度，但侯友宜是唯一選擇用幾乎整段發言提出防治政見的。

他說，此案發生地雖是新北學校，但校園暴力明顯非一地問題，社會要的是解方而非政治化。侯友宜有理有據具體提出完整防治校園暴力方案，相比另兩名對手只用小篇幅提出建議，侯友宜明顯展現了治安專長。

第二是在柯文哲、賴清德兩人的醫療政策PK。游梓翔表示，聽完兩人各將近10分鐘的發言，柯文哲的表現明顯占上風。

他表示，傳播專業上政見論述的成功關鍵有二，「抓中病因」與「對因下藥」，剛好是用醫學來比喻，柯文哲對健保、長照和勞保問題做出診斷並提出解方，相比賴清德卻經常流於口號和宣示，例如健康台灣、健康是護國神山、頒給防疫人員勳章，「柯醫師明顯更勝賴醫師一籌」。

第三個亮點是三人有更多的「交火」（crossfires）。游梓翔表示，柯文哲直指賴清德是詐騙、說民進黨把他利用完就踢走、批評賴清德登革熱造成市民死亡，還有批民進黨能源政策和世界脫節，是「裝睡叫不醒」的政府。

游梓翔表示，侯友宜仍是三人中，對對手發言有最多直接回應的人，侯友宜的批評顯然是刻意集中針對賴清德，包括蔡英文總統說勞工是心裡最軟一塊，但賴清德卻要勞工做功德，根本是「只出一張嘴」。

他說，侯友宜還幫柯文哲補充了台南登革熱死亡的人數，並列舉證據批評民進黨執政下經濟根本不及格。而且不是只有攻擊，也同時提出了自己的政見。賴清德也展現了不小火力，包括批評柯文哲的兩岸路線沒超過蔡總統，還有批評兩名對手在兩岸政策上是要走不信賴台灣的「回頭路」。

游梓翔表示，這場政見會也有兩個明顯「不足」之處。第一個不足是柯文哲為了凸顯與藍綠的不同，除了批評綠擁抱「台獨黨綱」，也把藍說成是擁抱「統一黨綱」，還批藍接受九二共識。但在此同時，柯文哲又說自己會遵守中華民國憲法和兩岸人民條例。

游梓翔說，侯友宜隨後發言，第一時間就回應自己就是遵循憲法，採取「中間路線」，不同意這被稱為「統一路線」。而賴清德則是把藍白一起打成是要走「回頭路」。這部分顯然需要更多的交鋒，只能留待辯論會解決。

游梓翔說，第二個不足，是賴清德再一次抽到第三位發言的位置，於是成為三場政見會27次發言的組後發言者。但令人不解的是，賴清德卻選擇用這段的大部分時間陳述並無明顯記憶點的金融政見，發言最後甚至還出現稿子不足只能念口號的狀態，這是非常明顯的失策。

三場政見會結束了。游梓翔表示，期待周六的辯論會能有更多聚焦、更多亮點，除了聽候選人論述政見，選民期待的是更多的直接交鋒，辯論會比政見會多出了媒體提問和交叉詰問，應該能促進候選人的直接比較。