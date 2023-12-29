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學生遭割頸悲劇 柯侯賴政見會最終場交鋒校園安全

記者侯俐安、丘采薇、林縉明／台北29日電
第三場總統候選人電視政見會28日舉行，民進黨賴清德、國民黨侯友宜（圖）、民眾黨柯文哲出席發表政見。（記者蘇健忠／攝影）
第三場總統候選人電視政見會28日舉行，民進黨賴清德、國民黨侯友宜（圖）、民眾黨柯文哲出席發表政見。（記者蘇健忠／攝影）

新北市國三生在校遭同學以彈簧刀割頸喪命，震撼社會。總統大選最後一場公辦政見會昨晚登場，三位候選人都表示哀悼，並提出保護學生的主張。國民黨總統候選人侯友宜強硬向犯罪宣戰，宣示「校園暴力和霸凌等同犯罪」，主張黑幫入侵加重刑責。民眾黨總統候選人柯文哲呼籲預防勝於治療；民進黨總統候選人賴清德承諾，未來要推動社會安全網2.0。

第三場總統候選人電視政見會28日舉行，民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲（...
第三場總統候選人電視政見會28日舉行，民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲（圖）出席發表政見。（記者蘇健忠／攝影）

柯文哲昨在第三場政見發表會首輪發言時，先為受害者與家屬默哀十秒。他說，領導人應思考建立預防重於治療機制，社會安全網要分層完整建構，最難的不是設計系統，而是肯不肯咬緊牙關，政治核心是執行力。

侯友宜首輪十分鐘發言，對此事件沉痛檢討。他表示，案發當晚立即趕到醫院看到孩子，他走過去鼓勵說，「你要撐著，要活著回來，你一定要加油」，但非常難過沒辦法搶救。侯友宜哽咽地說，受害者爸媽悲傷、痛苦不堪，老師也很自責，與家屬抱頭痛哭；面對事件，除了沉痛還有焦慮，「校園安全、霸凌、社會安全網，我們都不是局外人」。

侯友宜提出四大主張，包含參照日韓修法嚴管、教育預防懲戒輔導、加強安檢阻絕危害、黑幫入侵加重刑責。現行「少年事件處理法」應參照日韓經驗，針對重大犯罪重新檢視年齡、管束、刑責等規定，例如日本修訂少年法，可接受刑事處分的年齡從16歲降至14歲。

侯友宜表示，教育部去年修改規定，原則禁止老師檢查是否有違禁品，尊重孩子隱私，但更應保護孩子安全。他主張參考英國規定，在一般情形下，在學生在場、另外一位老師見證的情形下，校長、老師就可以檢查。

侯友宜表示，一次霸凌就是一輩子的陰影，全國都應共同嚴肅面對。一個國中生的死亡，讓人傷痛，在現有民進黨政府制定的規範下，學校與執法人員再賣力都於事無補，因為面臨的不只是技術層面，還有價值的選擇，他不希望「假人權之名行保護惡人之實」。

第三場總統候選人電視政見會28日舉行，民進黨賴清德（圖）、國民黨侯友宜、民眾黨柯...
第三場總統候選人電視政見會28日舉行，民進黨賴清德（圖）、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲出席發表政見。（記者蘇健忠／攝影）

賴清德則表達心情沉重，他向受害的同學及家屬，表達哀悼及安慰之意，教育部已協助新北市政府，針對受害家屬還有全校師生進行心理減壓工作，避免創傷症候群發生。賴清德說，他會協助落實各項檢討工作，積極落實「社會安全網2.0」，普及預防、及早介入，讓當事人能走出困境。

侯友宜 賴清德 柯文哲

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