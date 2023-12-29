藍反擊綠攻凱旋苑 稱海霸王年租4000萬籲蔡家族也捐

國民黨2024競選發言人凌濤。（本報資料照片）

綠營猛攻凱旋苑，國民黨2024競選發言人凌濤表示，依民進黨 總統候選人賴清德 與賴營標準，蔡英文總統家族出租給海霸王的租金，是否要捐出來當青年住宅，補助低收入戶、青年租屋？民進黨清算合法資產，護航萬里違建，民進黨拗得過去嗎？

賴清德競總發言人郭雅慧表示，侯友宜 凱旋苑爭議在於剝削學生、逃稅嫌疑。侯友宜應該公開說清楚，是否向大學生收高價租金之後轉手收購新莊土地？國民黨的說法是刻意混淆視聽，不倫不類的比擬，呼籲侯友宜不要拿不相關的事情轉移外界檢視。海霸王難道有像侯家凱旋苑年漲租金剝削學生嗎？

凌濤、侯辦發言人江怡臻等昨舉行記者會。江怡臻表示，國民黨總統候選人侯友宜夫人任美鈴的凱旋苑是合法繼承、合法建物，後來成立公司管理，一切合法。賴清德萬里違建，不管是從內政部、農業部等圖資，都是既存違建的建築。凱旋苑是合法繳稅，從2018年侯友宜第一次參選新北市長，到這次參選，繳稅都是合法的，前天侯辦記者會上出示繳稅單據，成立99個門牌是證明沒有逃漏房屋稅的動機，明明白白繳稅，合法繳稅開發票，任美鈴堅持要最高標準來開發票。

江怡臻說，賴清德的萬里違建無繳房屋稅，最近因為選舉關係，偷偷摸摸向新北市政府申請相關程序，以往都沒有繳稅。上周拍到，國安特勤跟憲兵進駐，被踢爆才匆忙撤哨。

江怡臻提到，任美鈴明白宣示，凱旋苑目前沒有租出去部分，捐款補貼中低收入戶，凱旋苑租約到期後，作為社會住宅或青年宅。相對賴清德萬里違建，在政見發表會之前，賴都是哽咽哭泣帶過，賴說確保礦區居住權後，違建將公益信託做生活紀念館，也就是賴神廟。凱旋苑就是一切合法，賴清德的萬里違建就是違法。

凌濤表示，按民進黨標準，蔡英文家族租給海霸王的租地，是否應該捐出來做青年住宅或社會住宅？海霸王占地3000坪，附近行情每坪1200元，房東每年收入約4320萬台幣（約140.7萬美元）。蔡英文家族每年賺4000多萬台幣，凱旋苑約1150萬台幣，被檢驗後願意提供當青年住宅。請教民進黨，是否應要求蔡英文將海霸王土地、租金收入捐出來做公益或做社會住宅？

凌濤也指出，依據「民法」修正後1017條的財產精神，夫妻各自持有所有權，實際上運作的實例，若是婚前繼承及受贈的財產，屬於各自持有，以凱旋苑為例，任美鈴婚前繼承該地，興建過程用娘家的基金，應屬任美鈴個人所有，雙方各自保有資產，若民進黨持續硬拗，就是違反違民法的財產與男女各自平等的精神。

凌濤強調，反觀賴清德違建宅是自己資產，後來過繼給兒子，這種雙標，如果民進黨過得去，台灣就沒有法治可言，萬里違建宅闖關成功將是台灣法治的大災難。