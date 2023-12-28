極深藍歸隊？宋楚瑜同台侯友宜「我給你最大的祝福」

親民黨主席宋楚瑜今現身與國民黨總統候選人侯友宜同台，為國民黨台北市立委候選人李彥秀助選。宋楚瑜現身被認為極深藍歸隊的重要訊號，宋更對侯友宜說：「我給你最大的祝福」。（記者屈彥辰／攝影）

親民黨主席宋楚瑜今現身與國民黨 總統候選人侯友宜 同台，為國民黨台北市立委候選人李彥秀助選。宋楚瑜現身被認為極深藍歸隊的重要訊號，宋更對侯友宜說：「我給你最大的祝福」。

宋楚瑜說，他是Made in Taiwan、Made in Taipei，已有四代住在新北市林口，「我的市長今天跟我站在一起。」他向侯友宜建議的有聽進去，有石碇高中的學生赴加拿大參加機器人比賽，苦於經費不足，侯為學生爭取相關資源，把人民的小事、下一代的小事，當大事在辦。

宋楚瑜也肯定侯友宜提出的「3D策略」，嚇阻、對話、降低風險。他提出3個呼籲，侯友宜就職後要召開跨黨派國是會議 ，形成台灣共識，台灣要能永享自由民主的價值和制度，台灣人在這塊土地上當家作主、安居樂業。嚴格講起來，這不就是我們跨黨派，有哪一個人說不接受我剛剛所提的？

宋楚瑜提到，他呼籲重新恢復海基會、海協會輪流在金廈進行實質交流和談話。其次，是呼籲希望把台海變成和平地區，歡迎民航機和民用輪船可以自由無礙通行，但兩岸都不需要超過中線，軍機跟軍艦不必來造成衝突，變成和平緩衝區。

宋楚瑜接著看向侯友宜，若同意他提出的三項呼籲，就給予最大的祝福。台灣需要的是不要戰爭、不要流血，用時間換空間，用空間來換取化解不必要的對立和誤解，讓大家彼此和平相處。他今天給侯友宜最大的祝福。希望將來大家肩並肩、手牽手，共同為大家創造再一次的台灣奇蹟。

宋楚瑜在聯訪時則說，這是國家的大是大非，親民黨的兩岸基本主張和真正重要方向、國是建言，每位候選人不一定完全一致。他稱讚侯友宜有條理的呼應，表示想法一致。因此他再次公開說，他給侯友宜最大的祝福，希望侯不但心想事成，讓人民心裡所想的能夠心想事成，一起共同努力，在國會裡好好加油，國會才是台灣民主的交流且彼此合作的地方，而不是打架的地方。