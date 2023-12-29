楊志良站台喊「絕子絕孫」 張斯綱道歉：極度討厭沙文主義

國民黨立委候選人張斯綱（中）晚上在石牌福星宮舉辦「泛藍大團結 廟口開講」，邀請前衛生署長楊志良（左）、立委候選人徐巧芯（右）到場助講。記者林伯東／攝影

衛生署前署長楊志良昨晚到石牌福星宮，為國民黨 北市立委候選人張斯綱站台，上台開講談台灣生育率，諷民進黨 立委候選人吳思瑤快50歲，這輩子絕子絕孫，還要國民黨候選人徐巧芯「回家愛愛」，張在旁狂制止仍未果。張深夜發文道歉，強調極度討厭沙文主義，每個人都應尊重女性的生育權。

張斯綱昨晚舉辦「泛藍大團結 廟口開講」，楊志良第一個上台開講，砲火直指台灣生育率問題，衛生部國民健康署說台灣女人超過30歲就沒用，所以「吳思瑤快要50歲了，她這輩子絕子絕孫啦！」張斯綱一聽苗頭不對，在旁不停用左手示意楊卻未果，趕緊緩頰兩度表態「不會啦！」

楊志良繼續講，「真的啦，絕子絕孫啦，因為她快50歲了，不可能生了。」張斯綱再度制止，楊突然轉頭對張說，「我講話，你不能給我阻止欸！」

他說，台灣夫妻不孕症是世界第一名，7對就有1對不會生，再度點名吳思瑤有分。研究指出，台灣女性第一次結婚年齡平均30.2歲，到了33歲就不能生育，他接著轉頭問一旁也來助講的徐巧芯要生了沒？徐急否認，楊直呼「妳快沒救了，趕快回家，今天不要來這邊講，回家去愛愛」，徐巧芯頻揮手拒絕說「我不想要生小孩。」

吳思瑤得知後反批，怎麼國民黨都是這種男人？2016年國民黨立委候選人丁守中選舉批她是坐四望五的女人，過了8年，這些男人一樣沒長進，難以教化，女性年齡持續成為他們說嘴消費的題材，簡直讓台灣的性平意識倒退30年。

她說，選舉是「選賢與能」，比的是「專業問政能力」和「服務建設成績」，不是在比子宮的使用率，自己今年49歲是三貓一狗的媽，有可愛的毛小孩，超級滿足。

張斯綱回應，楊志良發言談到台灣生育率，以致徐巧芯及吳思瑤被波及，他對此表達歉意，一向尊重女性，極度討厭沙文主義，每個人都應尊重女性的生育權。生兒育女是個人的選擇，國家可以政策鼓勵，但不是每個人都必須做的人生選擇，做個毛小孩的媽媽也很幸福。「綠營側翼跟極端支持者，不要藉由這件事，刻意性別羞辱徐巧芯」。

徐巧芯表示，沒覺得被冒犯，純粹是因為跟楊志良本來就認識，知道在開玩笑，但她絕對不鼓勵任何人對於女性的生育與否指手畫腳。