我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州一家為聖誕禮多寡開槍 14歲少年射死姊 再遭兄射傷

普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫

農業部秀政績 1個多月開20場記者會

記者彭宣雅／台北28日電
日前由農業部代理部長陳駿季親自主持的「守護台灣羊 我們做到了」記者會，宣傳台灣成功撲滅羊痘。（中央社）
日前由農業部代理部長陳駿季親自主持的「守護台灣羊 我們做到了」記者會，宣傳台灣成功撲滅羊痘。（中央社）

農業部近期頻頻舉行相關政績記者會，密度之高堪稱各部會之冠，從11月下旬至今，短短一個多月，大大小小記者會就超過20場，有時甚至一天兩場，挨批趕年底前消化預算，甚至是濫花納稅錢為助選而來，而且「大內宣」成效卻讓人存疑。

根據農業部統計，今年「媒體政策及業務宣導」預算就快1.5億元（新台幣，下同，約550萬美元），明年又編了快1.7億。國民黨立法院黨團總召曾銘宗直言，農業部宣傳費用幾乎是各部會之首，太誇張。

農業部強調，只是盤點這幾年所做的政策讓外界知道，也趁機進行檢討，若有沒做好的地方就改進，與消耗預算和選舉無關。

農業部11月下旬起，轄下各單位輪番舉行政績宣傳，包括農金署「建構四大農民福利體系」、「2023糧好生活科研成果」、漁業署「韌性漁業永續經營」、農水署「擴大灌溉服務」、防檢署「羊痘除疫」等。

農業部宣傳費不僅過去曾引發「1450」網軍爭議，近年「媒體政策及業務宣導」預算也都是各部會榜首，今年編列約1.5億元，遭立委刪除25%，過去還有3800萬元宣傳費用，遭審計部拒絕核銷，明年又編了快1.7億元。

曾銘宗表示，當年農委會在「109年度(2020年)防檢政策整合行銷案」總金額達6458萬元，還有3800萬的帳掛在審計部，至今尚未核銷，若變成呆帳，部會預算編列與執行都會有壓力；如今農業部又每年編列這麼多的宣傳預算，劣跡歷歷在目，除予譴責，政黨輪替後，一定強力查緝，如有不法，一定追究刑事責任。

國民黨立委賴士葆說，明眼人看得出來這些政績的吹噓，是道道地地消化預算以及政權保衛戰。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠也批評，既然農業部已升格，就要做出業務機關功能，改進前部長陳吉仲好鬥爭、愛誇大宣傳陋習，踏實做事，為農民爭取福利，並努力拓銷外銷市場。

農業部 預算 國民黨

上一則

國防學士班突令停招 國防部挨批

下一則

國三生中10刀全致命 家屬帶遺體返校招魂

延伸閱讀

柯文哲農地違規 農業部：土地復種需金錢時間

柯文哲農地違規 農業部：土地復種需金錢時間
去年外國人擁有美國農田4340萬英畝 增8%

去年外國人擁有美國農田4340萬英畝 增8%
行政中立不演了?邀陳建仁視察 蔡其昌挨批另類買票

行政中立不演了?邀陳建仁視察 蔡其昌挨批另類買票
「政策延續要執政」豬農致詞疑違反中立 農業部回應了

「政策延續要執政」豬農致詞疑違反中立 農業部回應了

熱門新聞

遭割喉新北國三生今晨過世，新北檢警今天前往相驗，據了解，死者頸部、左胸、右下背等處，共中10刀，刀刀致命。記者黃子騰／攝影

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

2023-12-27 11:03
民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建議題持續延燒，前立委郭正亮透露，綠營內部擔心影響立委選舉選情。聯合報系資料照／記者游明煌攝影

藍綠民調拉平…「這問題」不解決 他預言綠恐「1屍15命」

2023-12-20 14:18
示意圖。記者曾原信／攝影

「得青年得天下」台首投族不滿2高1低 6成「一定會投票」

2023-12-25 15:04
中經院區域發展研究中心主任劉大年。本報資料照片

中國中止部分石化業關稅優惠 接下來會怎樣？學者這樣分析

2023-12-21 15:47
美麗島電子報26日公布最新民調，賴蕭配支持度為38.9%，侯康配以29.4%居次，雙方差距9.5個百分點，是近期民調差距最大的一次，柯盈配支持度為17.2%，持續墊底。（圖／美麗島電子報提供）

美麗島民調／賴蕭配拉大差距 領先侯康配9.5個百分點

2023-12-25 21:09
第16任總統副總統選舉第一場電視政見發表會 ，民眾黨總統候選人柯文哲(左起)、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜。圖／中選會提供

台首場總統政見會表現 「這2人最讓人意外」

2023-12-20 12:39

超人氣

更多 >
房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案
特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕

特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕
梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影
遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子
紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」