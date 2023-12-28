農業部秀政績 1個多月開20場記者會

日前由農業部代理部長陳駿季親自主持的「守護台灣羊 我們做到了」記者會，宣傳台灣成功撲滅羊痘。（中央社）

農業部 近期頻頻舉行相關政績記者會，密度之高堪稱各部會之冠，從11月下旬至今，短短一個多月，大大小小記者會就超過20場，有時甚至一天兩場，挨批趕年底前消化預算 ，甚至是濫花納稅錢為助選而來，而且「大內宣」成效卻讓人存疑。

根據農業部統計，今年「媒體政策及業務宣導」預算就快1.5億元（新台幣，下同，約550萬美元），明年又編了快1.7億。國民黨 立法院黨團總召曾銘宗直言，農業部宣傳費用幾乎是各部會之首，太誇張。

農業部強調，只是盤點這幾年所做的政策讓外界知道，也趁機進行檢討，若有沒做好的地方就改進，與消耗預算和選舉無關。

農業部11月下旬起，轄下各單位輪番舉行政績宣傳，包括農金署「建構四大農民福利體系」、「2023糧好生活科研成果」、漁業署「韌性漁業永續經營」、農水署「擴大灌溉服務」、防檢署「羊痘除疫」等。

農業部宣傳費不僅過去曾引發「1450」網軍爭議，近年「媒體政策及業務宣導」預算也都是各部會榜首，今年編列約1.5億元，遭立委刪除25%，過去還有3800萬元宣傳費用，遭審計部拒絕核銷，明年又編了快1.7億元。

曾銘宗表示，當年農委會在「109年度(2020年)防檢政策整合行銷案」總金額達6458萬元，還有3800萬的帳掛在審計部，至今尚未核銷，若變成呆帳，部會預算編列與執行都會有壓力；如今農業部又每年編列這麼多的宣傳預算，劣跡歷歷在目，除予譴責，政黨輪替後，一定強力查緝，如有不法，一定追究刑事責任。

國民黨立委賴士葆說，明眼人看得出來這些政績的吹噓，是道道地地消化預算以及政權保衛戰。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠也批評，既然農業部已升格，就要做出業務機關功能，改進前部長陳吉仲好鬥爭、愛誇大宣傳陋習，踏實做事，為農民爭取福利，並努力拓銷外銷市場。