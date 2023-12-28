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學者：老農休耕 青年離漁

記者彭宣雅／台北28日電
農業部近期重點宣傳記者會 製表／彭宣雅【作者：胡晉翔，日期：2023-12-28，數位典藏序號：20231227235005947】
農業部近期重點宣傳記者會 製表／彭宣雅【作者：胡晉翔，日期：2023-12-28，數位典藏序號：20231227235005947】

農業部近期頻頻召開相關政績記者會，遭質疑是配合選舉大內宣。實際上，攤開數據來看，以「建構四大農民福利體系」為例，農業部宣稱「3保1金」四大農民福利體系「我們做到了」，但根據統計，農業職災保險加保率62.5%，農業保險覆蓋率也僅52.5%，農退儲金參加率更僅29%。學者直言，為選舉宣傳外，更應重視農業問題的本質，針對問題解決，對農民才有助益。

農田水利署成立3年來，農業部農水署宣傳讓原農田水利會灌區外的農民有水可用，擴大灌溉服務5.6萬公頃，8萬戶農民受惠。但前台南縣長蘇煥智卻曾批評，既有灌區內的土地在休耕，「怎麼會擴大灌區呢？」實際上水不夠灌溉，農民寧可休耕領補助、領老農津貼，水更無條件地被拿去做工業用水。

又以日前「韌性漁業永續經營」記者會為例，宣傳冷鏈物流體系建置，增加2.3萬公噸冷凍倉儲能力，強化水產品對外競爭力。但嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，年底到了，總是要秀一些政績，但台灣養殖面積與總產量年年下滑等根本問題才值得注意。

他提醒，這幾年養殖錢不好賺；養殖環境變差寒害、乾旱都有影響，加上光電搶地、養殖從業人口老化，青年離漁等問題都值得重視。

郭建賢強調「真的沒有工人」，加工廠都是移工，本地青年都不願進入，加工廠薪資好也沒有用，年輕人不喜歡工廠的工作環境，不願接手，等著光電廠來租地收地租就可以了，這些都是危機。

郭建賢也提到，1個冷鏈廠1年開銷要多少，若沒有妥善規畫貨源，到時候下場就是喝西北風，建冷鏈廠只是解決短期問題，真正的問題還是在產銷上，有了冷鏈誰來交貨加工、誰行銷，資金哪裡來？若沒有配套亂蓋1通，最後恐淪為蚊子館。

逢甲大學合作經濟暨社會事業經營學系副教授楊坤峰表示，一般民眾對農業事不太清楚，但農業政策到底有沒有幫助、有沒有用，政策是否真的這麼好，農民最知道。

關鍵問題解決了？ 政院投入一四○億元，建置旗艦級區域冷鏈物流中心，不過學者認為建...
關鍵問題解決了？ 政院投入一四○億元，建置旗艦級區域冷鏈物流中心，不過學者認為建冷鏈廠只是解決短期問題，真正問題還是在產銷。圖為日前啟用的雲林漢光蔬果區域冷鏈物流中心。本報資料照片【作者：胡晉翔，日期：2023-12-28，數位典藏序號：20231227234859193】

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