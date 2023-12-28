凱旋苑改社宅 侯友宜：感謝妻子決定 對她很不好意思

侯友宜的妻子任美鈴27日發聲明表示，「凱旋苑」2026年6月租約屆滿後，將改為青年宿舍或社會住宅。圖為凱旋苑外觀。（記者潘俊宏／攝影）

國民黨總統候選人侯友宜 的妻子任美鈴昨以公開信宣布，凱旋苑在廠商租約到期後，將改為青年房舍出租或改為社會住宅。侯友宜到嘉義市車隊掃街拜票，受訪時說「財產完全不是我的」，很感謝妻子做這決定，也對妻子感到很不好意思。

來源：聯合新聞網

本報系聯合報報導，侯友宜說，選舉一到什麼事情都會誣賴、含沙射影，他的妻子很心疼他，他感謝妻子的決定。

侯的搭檔副總統候選人趙少康昨表示，「民進黨 黨部拿出來給人家做社宅算了，你還要人家怎樣呢？」他很佩服侯大嫂當斷則斷、該捨則捨，反應非常快，不像民進黨總統候選人賴清德 處理那個「賴皮寮」，到現在也不捐。

趙少康說，賴清德處理賴皮寮這樣緩慢、猶豫不決、拖拖拉拉，如果兩岸發生緊張形勢，或國內緊急重大事件，不知道賴有什麼資格。有沒有能力來處理。

台北中國時報報導，侯友宜妻子任美鈴27日為凱旋苑爭議發聲明，說明房產是她婚前就已繼承，也讓人好奇任家的背景。根據時報出版的《勇敢無懼》一書透露，任美鈴父親「任董」是上海幫商人，在陽明山投資房地產和土地事業，且侯是先認識任董，任董生前還曾開玩笑要把女兒嫁給侯，侯卻是在任董病逝後，才因緣際會與任美鈴交往。

侯友宜當年到北市刑大三個月，在一場飯局認識上海商人「任董」，帶侯赴飯局的學長還介紹任董是名「警界之友」，任董一見到侯就認為他是「古意人」（老實、憨厚的人），問侯「要不要我教你做生意？」侯則是以「我要當刑警，保護人民和國家！」為由婉拒。

任董聽完後露出滿意笑容，對侯說「那我要把女兒嫁給你！」年輕的侯友宜聽完滿臉通紅，但任董後來突然病逝，侯也沒機會認識任美鈴。

不過，姻緣天注定，兩人緣分來的相當巧合。1982年初，侯友宜與學長學弟在餐廳聚會，認識在餐廳擔任會計的任美鈴，兩人很談得來，接著開始交往。任美鈴聽侯說要找房子，便說家中有閒置的房間，侯友宜就此成為任家的房客，後來侯到任美鈴家中，看到照片才得知原來任美鈴就是當年想把女兒嫁給他的「任董」女兒，深感驚訝。