賴清德妻現身競選影片 笑稱：他不浪漫但值得信賴

民進黨總統候選人賴清德競總27日公布最新競選廣告，賴妻吳玫如（右）現身相挺。（翻攝賴清德YT頻道）

大選最後關頭，藍綠白陸續打出「夫人牌」，國民黨總統候選人侯友宜 家人持有的凱旋苑租金爭議成攻防焦點，侯妻任美鈴昨透過親筆信力挺先生，向來低調的民進黨總統候選人賴清德 妻子吳玫如昨也現身競選影片為賴助選。

賴清德競選總部昨公布最新競選廣告「照顧台灣的人家人篇」，吳玫如在片中回顧兩人相處，笑稱賴清德講的笑話十個裡面只有兩個好笑，不是浪漫的人，但是值得信賴的，並透露賴任立委時曾因規勸逆向少年被圍毆滿臉血，雖然賴一年只放假一天，但他是大家的，然後她就是負責照顧好賴清德。

侯友宜競辦昨針對凱旋苑爭議舉行記者會，除了公布歷年稅單資料，任美鈴透過公開信表示，每次看到他因公忘私、疲憊的身影，都會很不捨，更不願看到因為我們而連累他。她強調，為了侯友宜多年來始終如一的信念，全家人都會跟侯緊緊站在一起。

賴清德、侯友宜的另一半用低調方式力挺先生，民眾黨總統候選人柯文哲 的妻子陳佩琪早就投入選戰，每當柯文哲陷入重大爭議或低潮時，陳佩琪總是第一個跳出來替柯喊冤，近期，柯文哲名下新竹農地違規使用爭議，陳佩琪火速貼出補稅單，替柯挽救選情；日前也陪柯到澎湖跑行程，塑造澎湖女婿回娘家的形象，搶攻家鄉票。