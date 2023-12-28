凱旋苑止血 侯友宜妻：約滿改社宅 提供中低收入戶入住

國民黨總統候選人侯友宜（右二）鮮少與太太任美鈴（右一）一同公開露面。 （本報資料照片）

民進黨 總統候選人賴清德老家違建爭議延燒，國民黨總統候選人侯友宜 家人持有的「凱旋苑」出租給學生也受到檢視。侯友宜太太任美鈴昨天發出聲明，強調凱旋苑是父親留給她的財產，一切合法繼承、合法建造、合法繳稅；她說，2026年6月廠商租約屆滿後，將透過如「崔媽媽」包租代管方式，將大樓改為青年宿舍或社會住宅。

來源：聯合新聞網

民進黨質疑侯友宜擁有超過100間套房出租給學生，房租每間每月最低1萬6000元（台幣，下同，約518.5美元），五年內租金 漲五倍，租金年收入2000萬元，還鑽巧門設一戶一門牌規避房屋稅，更指凱旋苑過去還是「大群館」時，任美鈴要求每年漲5%的租金。

侯競辦昨天大動作開記者會澄清，並公布任美鈴的公開信；侯競辦執行長金溥聰臨時決定親自出席記者會，他說，賴清德違建問題遲遲沒有清楚交代，民進黨的動作明顯是轉移焦點、混淆視聽。

侯友宜競選辦公室副執行長謝政達和律師葉慶元昨天下午前往地檢署，控告賴清德、民進黨秘書長許立明、立委吳思瑤、林楚茵與前立委段宜康違反選罷法。民進黨發言人張志豪回批，侯友宜競總司法濫訴，呼籲侯直接面對社會質疑，不要轉移焦點。

任美鈴在公開信中指出，因為凱旋苑和新光人壽廠商物業管理有合約限制，無法改變出租價格，凱旋苑目前尚有50幾間空屋，全部以捐款方式，補貼資助想要在凱旋苑租屋的中低收入戶清寒青年朋友，包括青年學生。

侯競辦補充，凱旋苑目前未出租的50多間房，將作為「青年房舍」，提供房租補助，申請條件為：18歲以上至40歲以下，家庭年所得未超過133萬元，且平均每人每月所得未超過5萬6000元者，此條件也適用現有承租者，補助金額單人房每月6400元，雙人房每月7000元。

任美鈴指出，凱旋苑是在她和侯友宜結婚前就已繼承，法律上從頭到尾不屬侯友宜；當年兒子在火燒車事件離世，母親因為侯友宜終年忙於公務，不知哪天出任務一去不回，就用父親留下的這塊地蓋房子，讓女兒有依靠。

任美鈴表示，經過2018年選舉被藉故炒作後，該大樓簽約租給新光人壽公寓大廈管理維護公司承租經營，改名為「凱旋苑」，分租價格也由他們決定。今年綠營人士再度藉「凱旋苑」抹黑、攻擊，她和女兒們願用最高標準看待自身，「我們疼惜他走政治這條路的辛苦，願意用更大的善念來終結政治上的抹黑」。

賴清德競總發言人郭雅慧表示，侯友宜還是沒有公布和新壽的合約，只是用交由物業管理來轉移焦點，也沒有解釋為何用高租金來剝削學生，根本是借刀扒皮；她請侯友宜正面回應並公布：租金每年多少錢？為何堅持調漲學生租金？以及誠實交代侯家的又昱公司還有其他資產？

對於任美鈴宣稱凱旋苑從頭到尾都不屬於侯友宜，民進黨前立委段宜康在臉書質疑，這段話不是事實，因為凱旋苑是兩人婚後興建，這些也都是和侯友宜共同的財產。