我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紓困金遭盜領 華人苦追2年 重新拿到600元

佛州一家為聖誕禮多寡開槍 14歲少年射死姊 再遭兄射傷

凱旋苑止血 侯友宜妻：約滿改社宅 提供中低收入戶入住

記者侯俐安、蔡晉宇／台北28日電
國民黨總統候選人侯友宜（右二）鮮少與太太任美鈴（右一）一同公開露面。 （本報資料照片）
國民黨總統候選人侯友宜（右二）鮮少與太太任美鈴（右一）一同公開露面。 （本報資料照片）

民進黨總統候選人賴清德老家違建爭議延燒，國民黨總統候選人侯友宜家人持有的「凱旋苑」出租給學生也受到檢視。侯友宜太太任美鈴昨天發出聲明，強調凱旋苑是父親留給她的財產，一切合法繼承、合法建造、合法繳稅；她說，2026年6月廠商租約屆滿後，將透過如「崔媽媽」包租代管方式，將大樓改為青年宿舍或社會住宅。

來源：聯合新聞網

民進黨質疑侯友宜擁有超過100間套房出租給學生，房租每間每月最低1萬6000元（台幣，下同，約518.5美元），五年內租金漲五倍，租金年收入2000萬元，還鑽巧門設一戶一門牌規避房屋稅，更指凱旋苑過去還是「大群館」時，任美鈴要求每年漲5%的租金。

侯競辦昨天大動作開記者會澄清，並公布任美鈴的公開信；侯競辦執行長金溥聰臨時決定親自出席記者會，他說，賴清德違建問題遲遲沒有清楚交代，民進黨的動作明顯是轉移焦點、混淆視聽。

侯友宜競選辦公室副執行長謝政達和律師葉慶元昨天下午前往地檢署，控告賴清德、民進黨秘書長許立明、立委吳思瑤、林楚茵與前立委段宜康違反選罷法。民進黨發言人張志豪回批，侯友宜競總司法濫訴，呼籲侯直接面對社會質疑，不要轉移焦點。

任美鈴在公開信中指出，因為凱旋苑和新光人壽廠商物業管理有合約限制，無法改變出租價格，凱旋苑目前尚有50幾間空屋，全部以捐款方式，補貼資助想要在凱旋苑租屋的中低收入戶清寒青年朋友，包括青年學生。

侯競辦補充，凱旋苑目前未出租的50多間房，將作為「青年房舍」，提供房租補助，申請條件為：18歲以上至40歲以下，家庭年所得未超過133萬元，且平均每人每月所得未超過5萬6000元者，此條件也適用現有承租者，補助金額單人房每月6400元，雙人房每月7000元。

任美鈴指出，凱旋苑是在她和侯友宜結婚前就已繼承，法律上從頭到尾不屬侯友宜；當年兒子在火燒車事件離世，母親因為侯友宜終年忙於公務，不知哪天出任務一去不回，就用父親留下的這塊地蓋房子，讓女兒有依靠。

任美鈴表示，經過2018年選舉被藉故炒作後，該大樓簽約租給新光人壽公寓大廈管理維護公司承租經營，改名為「凱旋苑」，分租價格也由他們決定。今年綠營人士再度藉「凱旋苑」抹黑、攻擊，她和女兒們願用最高標準看待自身，「我們疼惜他走政治這條路的辛苦，願意用更大的善念來終結政治上的抹黑」。

賴清德競總發言人郭雅慧表示，侯友宜還是沒有公布和新壽的合約，只是用交由物業管理來轉移焦點，也沒有解釋為何用高租金來剝削學生，根本是借刀扒皮；她請侯友宜正面回應並公布：租金每年多少錢？為何堅持調漲學生租金？以及誠實交代侯家的又昱公司還有其他資產？

對於任美鈴宣稱凱旋苑從頭到尾都不屬於侯友宜，民進黨前立委段宜康在臉書質疑，這段話不是事實，因為凱旋苑是兩人婚後興建，這些也都是和侯友宜共同的財產。

侯友宜 租金 民進黨

上一則

賴蕭配40% 侯康配28.9% 差距拉大到雙位數

延伸閱讀

連戰公開信批民進黨執政亂象 籲支持侯康配政黨輪替

連戰公開信批民進黨執政亂象 籲支持侯康配政黨輪替
未關心遭割喉國三生？侯25日已探視 考量隱私未公布

未關心遭割喉國三生？侯25日已探視 考量隱私未公布
侯友宜凱旋苑爭議 妻發聲：將改社宅…他遭抹黑 很不捨

侯友宜凱旋苑爭議 妻發聲：將改社宅…他遭抹黑 很不捨
侯友宜：台獨是兩岸跨不過的萬重山 趙少康：任內不推統一談判

侯友宜：台獨是兩岸跨不過的萬重山 趙少康：任內不推統一談判

熱門新聞

遭割喉新北國三生今晨過世，新北檢警今天前往相驗，據了解，死者頸部、左胸、右下背等處，共中10刀，刀刀致命。記者黃子騰／攝影

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

2023-12-27 11:03
民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建議題持續延燒，前立委郭正亮透露，綠營內部擔心影響立委選舉選情。聯合報系資料照／記者游明煌攝影

藍綠民調拉平…「這問題」不解決 他預言綠恐「1屍15命」

2023-12-20 14:18
示意圖。記者曾原信／攝影

「得青年得天下」台首投族不滿2高1低 6成「一定會投票」

2023-12-25 15:04
中經院區域發展研究中心主任劉大年。本報資料照片

中國中止部分石化業關稅優惠 接下來會怎樣？學者這樣分析

2023-12-21 15:47
美麗島電子報26日公布最新民調，賴蕭配支持度為38.9%，侯康配以29.4%居次，雙方差距9.5個百分點，是近期民調差距最大的一次，柯盈配支持度為17.2%，持續墊底。（圖／美麗島電子報提供）

美麗島民調／賴蕭配拉大差距 領先侯康配9.5個百分點

2023-12-25 21:09
第16任總統副總統選舉第一場電視政見發表會 ，民眾黨總統候選人柯文哲(左起)、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜。圖／中選會提供

台首場總統政見會表現 「這2人最讓人意外」

2023-12-20 12:39

超人氣

更多 >
房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案
梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影
紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」
遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子
4萬元有找 值得期待的2024新年式中型皮卡

4萬元有找 值得期待的2024新年式中型皮卡