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周典論遭羈押 侯友宜：司法勿淪政治工具

記者葉德正／新北28日電
全台九位正副議長聲援屏東縣議長周典論。(記者葉德正／攝影)
全台九位正副議長聲援屏東縣議長周典論。(記者葉德正／攝影)

屏東縣議長周典論遭羈押，新北市議長蔣根煌昨邀集八縣市九名藍營正副議長聲援周典論。蔣根煌說，周挺國民黨總統候選人侯友宜被政治收押、政治迫害，用意是警告鴻海創辦人郭台銘，影響屏東選情。新竹市議長許修睿直指政治操作、獨裁手法引起寒蟬效應，作法十分可恥。

國民黨總統侯選人侯友宜昨到嘉義市掃街時表示，司法辦案一定要公平正義、毋枉毋縱，絕對不要變成政治工具。

周典論涉嫌替郭台銘連署賄選，蔣根煌是全國正副議長聯誼會會長，他邀曾是「挺郭派」的許修睿、彰化縣議長謝典林，以及屏東縣副議長盧文瑞、新竹縣議長張鎮榮、副議長王炳漢、桃園市副議長李曉鐘、宜蘭縣副議長陳漢鍾與新竹市副議長余邦彥，齊聚新北市議會，簽署聲明，聲援周典論。周的女兒周孟蓉到場說，相信大家看這場官司都很清楚，「我們會堅持下去」。

蔣根煌說，本月23日周典論上凱道挺侯康配，當時周就說「我站台的話，就會被搜索約談」，隔兩天果然就出事，這就是政治收押；否則，郭台銘已非總統候選人，檢調有必要急著在凌晨搜索、選前三周押人？藍綠差距拉近，民進黨使出選舉奧步，就是怕郭台銘站出來挺侯康。

許修睿說，所有正副議長絕對不會妥協，會更堅決挺侯康配，達到政黨輪替。謝典林也說，會更支持侯康配，政黨輪替就是這次選舉最大的目的；雖然他現在沒有國民黨籍，但有需要他一定會全力站台。

郭台銘 侯康配 國民黨

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