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賴蕭配40% 侯康配28.9% 差距拉大到雙位數

台灣新聞組／台北28日電
民進黨總統候選人賴清德(左)、國民黨總統候選人侯友宜(中)、民眾黨總統候選人柯文哲(右)。(本報資料照片)
民進黨總統候選人賴清德(左)、國民黨總統候選人侯友宜(中)、民眾黨總統候選人柯文哲(右)。(本報資料照片)

美麗島電子報今天公布最新民調賴蕭配支持度為40.0%，侯康配以28.9%居次，雙方差距11.1個百分點，和昨天公布的第99波民調結果相比，差距持續拉大，柯盈配支持度為17.6%，繼續墊底。分析近期民調趨勢，賴蕭配與侯康配支持度逐漸拉開，本次民調是近期首見雙位數的支持度差距。

美麗島電子報民調自7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續3日為1波、2024年期間以連續2日為1波追蹤調查。該次調查時間12月25、26、27日，為追蹤民調第99波。

民調採全市話進行，抽樣設計以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前， 再經「隨機跳號」替換末2碼做為撥出的電話門號。這次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。

美麗島電子報27日的民調，賴蕭配支持度為38.7%，侯康配以29.7%居次，雙方差距9個百分點，和26日公布的第97波民調結果大致維持不變，柯盈配支持度為16.6%，持續墊底。

分析近期民調趨勢，賴蕭配支持度多在35%到40％之間徘徊，與侯康配維持在5個百分點內差距，但新民調拉大。

沈富雄昨在政論節目「TVBS戰情室」，對第97波民調分析，表示美麗島滾動式、3日均線民調，向來最值得信賴，如今距離投票只剩下十幾天，竟落後超過5個百分點，侯康配一定很挫折。沈富雄以棒球賽舉例，目前已到9局下半落後5分，「要拿5分不是不可能，但運氣要很好，球員要非常盡責」。

沈富雄指出，侯康配過往至今在民調中呈現「上去一波、下跌三波」，但這次跌得很多，「這是非常不容易挽回了」。而最憂心的則分為三點，首先是賴皮寮議題對賴傷害不大，其次是國民黨六都造勢沒有效果以及現在賴黨內部支持度仍超過9成；沈富雄最後總結，「國民黨的打法是有問題的」。

ETtoday民調雲的最新民調，則是民進黨賴蕭配支持度 38.1%，國民黨侯康配支持度 34.8%，民眾黨柯盈配支持度19.2%；賴蕭配與侯康配支持度差距3.3個百分點，賴蕭配微幅領先。

ETtoday民調雲昨天公布的民調，調查時間為12月25日到26日，有效樣本1618份，抽樣誤差正負2.44%。與12月20日到21日公布的民調相較，賴蕭配支持度由36.2%微幅提升1.9個百分點至本次38.1%；侯康配支持度與前次調查相同，維持34.8%；柯盈配支持度則由20.7%微幅下滑1.5個百分點至本次19.2%。

該民調指出，有44.6%民眾看好賴蕭配會當選2024總統與副總統，31.3%看好侯康配當選，13.2%看好柯盈配。有40.5%民眾表示絕對不會投給賴蕭配，30.6%表示絕對不投給侯康配，表示絕對不投給柯盈配者有16.3%。

如果投票日當天民眾發現民進黨的賴蕭配與國民黨的侯康配當選機會都非常高，則賴蕭配支持度為38.6%，比原本支持度增加0.5個百分點；侯康配支持度為37.8%，比原本支持度增加3個百分點；柯盈配支持度為16.6%，比原本支持度減少2.6個百分點。

該民調指出，不分區立委政黨票支持度，國民黨35.0%、民進黨33.0%、民眾黨14.5%。在兩岸經貿往來議題上，調查顯示，有47.3%民眾認為 2024年若由賴清德當選總統，可能會讓兩岸經貿往來及人民交流變得惡化，其次依序為侯友宜19.0%、柯文哲 10.8%。

民調 侯康配 賴蕭配

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