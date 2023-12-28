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義美高志明接待趙少康 綠營警訊？

記者屈彥辰／台北28日電
國民黨副總統候選人趙少康（右）27日參觀義美食品龍潭營業所，由義美總經理高志明（左）親自接待。(記者季相儒／攝影)
國民黨副總統候選人趙少康（右）27日參觀義美食品龍潭營業所，由義美總經理高志明（左）親自接待。(記者季相儒／攝影)

國民黨副總統候選人趙少康27日參觀義美食品龍潭營業所，義美總經理高志明親自接待。高志明過去被認為與民進黨關係匪淺，卻在2024總統大選前夕，接待來訪的趙少康，被視為一項訊號。

高志明是推動食安、環保不遺餘力的企業家，過去對於時政也多所關心。2000年，前總統陳水扁競選時，為爭取中間選民支持，請出各界賢達組成國政顧問團，高志明曾為國政顧問團成員之一。不過2006年，在陳水扁陷貪腐爭議時，高志明要陳水扁「自動請辭，含冤下台」。

時任民進黨主席的蔡英文總統2015年5月6日在時任桃園市長鄭文燦、高志明全程陪同下，前往參訪義美南崁觀光工廠文物館、檢驗室和實驗室。蔡英文、鄭文燦與高志明則在當日午餐便當會議上，高說，食安問題講這麼久，台灣沒人重視，沒政黨回應，食安問題是歷史共業，必須面對，檢驗不是確保食安沒問題的好方法，必須從源頭、農場就開始管理。

蔡英文也附和，即使是義美這樣的老字號、很大的企業，面臨政府管理機制，還會發生障礙或力不從心的地方，中央或地方政府在整體管理機制必須更有效率解決，也要好好檢討，她感謝高志明的建議和期許，也會自我惕勵，「替台灣做更多的事情」。

2015年10月15日，蔡英文以民進黨總統參選人身分舉行「食品安全」政策暨政策影片發布記者會，會中唯一邀請的業者代表就是高志明，高志明當時表示，自己是來對民進黨的政策提出建議與批評。

然而，再隔了三年後，高志明就「三安」問題，批評民進黨政府。2018年12月，高志明表示，完全執政的政府之府院黨，理論上是數十年來最接地氣的組織編制，竟然完全沒有考量過，分別來自各部會、自以為是的法令規範，所給予各階層人民的束縛或壓力的總合，超過人民的承受能力。

高志明說，他近年不斷呼籲 「環安、農安、食安」三安整合的重要性，但是總有狗吠火車的無奈感，期望所有人民不分來自哪裡、何種職業，共同繼續追求「三安一體，平和康樂」的生活環境。

至此，高志明與民進黨的關係似乎發生轉變，2022年，時任台北市副市長黃珊珊有意競選台北市長，高志明曾被點名擔任黃的競選總幹事。

台北市長蔣萬安去年競選期間也曾參訪義美食品。當時蔣萬安說，替人民做事，不需要分藍綠，讓台灣更好是共同心願。他拜會高志明最重要的就是請益，也了解到義美80多年來如何在食品安全、行銷和協助台北市。

如今，趙少康參訪義美龍潭營業所，高志明親自招呼，除了兩人過去的私誼，在大選最後關頭，也是選情的一項訊號。

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