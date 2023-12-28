黑白集／柯P嘆同梯不認同 被酸有歷練不上當

柯文哲能言善道，這次選舉擄獲不少年輕族群的心。(本報資料照片)

柯文哲 最近發表一篇「給四、五年級的一封信」，稱自己時常反省，為何得不到五十歲到七十歲這些「同梯」者的認同？他還問，大家是否甘心，一輩子就這樣被藍綠兩黨綁架，為何不給第三勢力一個機會？

在選戰倒數日，柯文哲寫這封信，顯得溫馨而有創意；但若要扭轉頹勢，恐怕效果不大。這則新聞底下，留言多達數百則，熱門的前幾名是：「無論什麼年紀的人都重信用」、「為什麼要認同變色龍」、「認同你就是認同李登輝、陳水扁 」、「同梯的比較能分辨誰在唬爛」、「大家都在社會歷練幾十年，不容易再被騙」。這些，也算同齡人給柯文哲的回覆了。

柯文哲憑其能言善道，這次選舉擄獲不少年輕族群的心，他頗以此自得。相形之下，他在其他年齡層，支持就相對薄弱。而千不該萬不該，柯文哲在信上竟將此現象解讀為：「長輩比較容易被假訊息洗腦」；還說，年輕世代更能分辨資訊真偽。柯文哲把投票 行為簡化為資訊讀取，卻忽略人們經驗與智慧的積累，根本在藐視文明和資深公民！

答案未揭曉前，大家都可以很爽。柯文哲享用其「青年偶像」的光暈，再多也不過半個月；屆時，他「破壞政黨輪替」的罵名，才是不可承受之重。假使他竟跑去跟藍綠合組聯合政府，那就等著「柯粉變柯黑」吧！