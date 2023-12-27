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侯辦：凱旋苑是侯妻婚前繼承 將公布稅單闢謠

記者張睿廷、陳雅玲、翁唯真、卜敏正／台北27日電
國民黨總統候選人侯友宜陷凱旋苑爭議，侯辦表示，凱旋苑是侯友宜夫人任美鈴在婚前就繼承的土地。（本報資料照片）
國民黨總統候選人侯友宜陷凱旋苑爭議，侯辦表示，凱旋苑是侯友宜夫人任美鈴在婚前就繼承的土地。（本報資料照片）

侯辦人士昨表示，凱旋苑是任美鈴在婚前就繼承的土地，只屬於任美鈴，且興建凱旋苑與侯友宜喪子有關，民進黨是在冷飯新炒。侯辦今天會舉辦記者會，可能會以類似手寫信方式，表達任美鈴心中真實想法。

侯辦人士指出，這塊土地是侯友宜岳父40多年前買下，當時僅取得地皮，沒有使用。另外，這塊地也是任美鈴在與侯友宜結婚前就繼承取得的，依據民法規定，婚前取得的財產就是繼承人的，與侯友宜一點關係都沒有，侯友宜也沒有任何權利處理這棟房子。

侯友宜昨在雲林表示，1992年他的兒子被燒死在車上，岳母擔心他在外面衝鋒陷陣，「一個兒子都顧不好顧到死掉」，萬一發生什麼事，女兒要怎麼辦，岳母才會幫助太太蓋房子出租，這樣也要被抹黑。

侯辦人士表示，侯友宜最在乎的是他們沒有做錯事，不是用這個牟利，卻被打成貪小利。且這間文化大學宿舍現在是租給新光物業管理，等於是二房東再出租出去。舉例，房東如果將房子出租給餐廳，能管業者要如何經營嗎？租金與新光的經營策略有關，更別提以前是四人一間，新光的經營方式改為二人或一人一間，租金才會較高。

侯辦人士指出，侯友宜當初就跟侯夫人說過，絕對要繳稅，不能逃漏稅，所以侯辦今天會開記者會，出示凱旋苑稅單，同時也可能會透露一些侯夫人的想法，不過侯夫人本人不會出席。

侯的搭檔、副總統候選人趙少康昨指出，民進黨就是二分事實、八分造謠；事實只有侯的家族擁有凱旋苑的房子。凱旋苑已不是學生宿舍，應該尊重市場機制，貴就不要租，壓力一大就會降價。

侯友宜 租金 房東

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