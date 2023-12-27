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賴清德任立委財產申報老家有地無屋 藍委：間接認違建

記者張睿廷、蔡晉宇、丘采薇、侯俐安、林縉明／台北27日電
根據公職人員財產申報資料專刊第156期（圖），2008年賴清德擔任立委時，申報土地共兩筆，建物僅申報一筆（藍筆處）。他繼承的萬里老家，僅有申報土地，沒有申報建物。（記者張睿廷／攝影）
根據公職人員財產申報資料專刊第156期（圖），2008年賴清德擔任立委時，申報土地共兩筆，建物僅申報一筆（藍筆處）。他繼承的萬里老家，僅有申報土地，沒有申報建物。（記者張睿廷／攝影）

民進黨總統候選人賴清德深陷老家違建爭議。賴清德2007年8月2日繼承萬里土地，2011年當選台南市長後將該片土地贈予兒子。不過，本報系聯合報記者從公職人員財產申報專刊發現，賴清德2008年、2009年擔任立委期間，皆僅申報該筆萬里土地，卻無申報該處有房屋。

國民黨立委李德維認為，賴清德清楚知道該棟房屋是違建，不能申報；且賴知道當上台南市長會被更高度檢視，所以才在就職前將房子移轉給長期在美國的兒子，「說白了兒子是人頭戶，賴清德是假移轉、真持有」，根本是將萬里老家當作「幽靈房屋」，完全沒有打算申報。立委賴士葆則認為，賴清德只申報萬里老家地目，卻沒有申報房屋，其實就是「間接承認」自己老家是違建。

賴清德競選總部發言人郭雅慧表示，該說的都說了，希望外界不要再造謠抹黑；目前已委請律師協助處理後續事宜，「我們將不再回應個別政治人物的政治口水。也呼籲選舉回歸政見理性討論，勿淪為造假訊息惡意攻擊」。

對於賴未申報建物，監察院秘書長李俊俋表示，根據公職人員財產申報相關法規，申報不動產範圍包括土地與建物，並以有所得權狀、稅籍資料為條件；賴老家房屋由於並無稅籍資料，所以未出現在申報項目中，監察院均依照法律規定辦理，一切合乎程序。

台灣維新黨召集人、前台南縣長蘇煥智24日為台南市第一選區立委候選人魏耀乾站台時表示，賴清德2007年母喪時，他與時任台南縣副縣長顏純左前往捻香，喪宅地點並非萬里現址，賴清德面對老家爭議，「根本說謊」。

蘇煥智指出，當年賴家不是現在萬里中福84號，且非二樓建築，而是一般平房；就算有工寮，也不是現在的84號，絕非賴清德口中所說是父親留下的工寮，應是2004、2005年賴清德母親賴童好買下的，且根據2002年航照圖顯示，該地址2002年以前為空地，賴硬稱是父親留下的工寮，是說謊。

蘇煥智說，賴清德指礦區無法蓋房子，是長期受害，但早在2002、2003年，賴清德早已擔任兩屆立委，萬里鄉親有困難，賴身為立委應為鄉親打拚爭取，把礦區工寮依區域計畫法變更為能蓋房子的鄉村區，五年通盤檢討便可提出解決，但賴清德公職達20幾年，未能為故鄉解決問題，竟將自家違章硬說是工寮，面對真相連說實話都做不到的人，哪有資格當總統？

賴清德9月6日曾說，「我們家的老房子其實年久失修，會漏雨，所以我們在2003年、2004年間，我媽媽跟我們兄弟就修建，基本上應該也沒有違反新北市府的相關規定」。

不過，記者從2008年監察院公報的公職人員財產申報資料專刊第156期發現，賴清德當時任立委，財產申報土地共兩筆，包括「台南市鹽埕段0003－0061地號」、「台北縣萬里鄉中萬里加投段中福子小段0063－0013地號」，面積分別為318平方公尺、755平方公尺。但房子僅申報一筆「台南市永華路」，房屋面積為107.36平方公尺，萬里老家僅有申報地目，完全沒有房屋。

國民黨總統候選人侯友宜競辦發言人黃子哲表示，「賴皮寮」爭議如滾雪球越滾越大，違建、沒繳稅、還說謊，現在又被爆出不實財產申報，恐有欲蓋彌彰之嫌；賴清德應該出來說明，別讓自己變成「賴皮球」。

民眾黨總統候選人柯文哲競辦發言人戴于文表示，賴陣營以這種「擠牙膏」的態度面對社會質疑，恐怕無法讓社會信服，也有失競逐國家領導人的格局。

賴清德 國民黨 侯友宜

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