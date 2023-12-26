美麗島民調／賴蕭配38.7%侯康配29.7% 差距9個百分點

美麗島電子報公布最新民調，賴蕭配支持度為38.7%，侯康配以29.7%居次，雙方差距9個百分點。（圖：美麗島電子報提供）

美麗島電子報今天公布最新民調 ，賴蕭配 支持度為38.7%，侯康配 以29.7%居次，雙方差距9個百分點，和昨天公布的第97波民調結果大致維持不變，柯盈配支持度為16.6%，持續墊底。分析近期民調趨勢，賴蕭配支持度多在35%到40％之間徘徊，與侯康配維持在5個百分點內差距，但在昨差距拉大至9.5個百分點，今天最新民調仍維持此態勢。

從地域分析，該份民調顯示賴蕭配在雲嘉南、高屏地區皆取得大勝；中彰投地區，賴蕭配則以30.8%支持度略勝侯康配27.4%；桃竹苗同樣幾乎打平；新北市仍是賴蕭配以36.2%支持度勝過侯康配32.6%。侯康配僅在台北市以39.4％支持度贏過賴蕭配36.4%。

美麗島電子報民調自7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續3日為1波、2024年期間以連續2日為1波追蹤調查。該次調查時間12月22、25、26日，為追蹤民調第98波。

民調採全市話進行，抽樣設計以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前， 再經「隨機跳號」替換末2碼做為撥出的電話門號。這次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。