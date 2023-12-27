賴清德遭控圖利毒爐碴廠 賴辦：別再潑髒水

民進黨總統候選人賴清德（右）被控在擔任台南市長期間圖利毒爐碴廠商，圖為他到新北市中和福德宮參香祈福，並向支持者握手致意。(記者潘俊宏／攝影)

反南鐵東移自救會會長、台灣土地正義行動聯盟成員陳致曉昨至民進黨總統候選人賴清德 全國競選總部前抗議，控訴賴清德在擔任台南市長期間圖利毒爐碴廠商，讓不符合安全標準的爐碴通過驗收，任其掩埋於地方公共工程，若讓賴清德當上總統，絕對是台灣的災難。

賴清德競選總部發言人郭雅慧反駁是子虛烏有指控，高等法院台南分院已有判決還給時任台南市長賴清德及市府團隊公道，請勿再混淆視聽，潑髒水、亂抹黑。

郭雅慧指出，來自煉鋼廠的是「爐渣（碴）」、來自焚化爐的是「底渣」，兩者不同，適用不同法規。當年廠商將底渣再利用後，使其成為可用於工程的「焚化再生粒料」，之後將再生粒料混在天然粒料中，雖符合再生粒料可使用工程用途的規定，但不符合與台南市府訂定的工程契約，賴清德責成行政團隊提告，與陳致曉所稱「賴清德包庇廠商違法掩埋毒爐碴於台南公共工程」的差距極大。

陳致曉昨舉著「舉頭三尺有神明，掘地三尺毒爐渣」白布條，指控映誠集團將未處理的爐碴偽裝為天然砂石，偽造單據由子公司販售給自己，虛報公共工程砂石成本，再以極高比例掩埋於所承包的公共工程；映誠集團以此快速賺取暴利，並在賴清德擔任台南市長時獲市府驗收通過，但南檢後來卻以「查無賴清德犯罪」為由結案，他認為有包庇之嫌。

國民黨 總統候選人侯友宜 競辦發言人陳柏翰表示，台南市府日前發新聞稿凸顯賴清德任內對毒爐碴弊案的不作為，賴任內的環保局對郭再欽案件僅低額裁罰六千元，雖廢止「明祥馨」，但環保局「目測」判定農地填的是「再利用後產品」，並未向下挖掘下層的爐碴，不只涉嫌包庇，還誤導檢方，使郭再欽不被起訴。