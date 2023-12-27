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賴清德稱核能機組不能停 侯友宜批綠營承認非核騙局

台灣新聞組／台北27日電
總統候選人第二場政見會，三黨就能源政見交鋒。圖為核一廠核廢料乾式貯存系統。（本報資料照片）
總統候選人第二場政見會，三黨就能源政見交鋒。圖為核一廠核廢料乾式貯存系統。（本報資料照片）

總統候選人第二場政見會昨天登場，三黨能源政見交鋒。民進黨總統候選人賴清德強調能源轉型表示，缺電的時代已經過去了，最重要的是推動能源第二次轉型，發展多元綠能。國民黨總統候選人侯友宜發言時說，他聽到賴清德說「核能機組不能停」，嚇了一跳，「我有沒有聽錯？」如果核能機組不想停，是不是核一、核二、核三要延役？賴清德要說清楚。

民眾黨總統候選人柯文哲主張核二、核三延役，核四盡速總體檢，再決定下一步。柯文哲質問賴清德，堅持2025非核家園，沒有長期規畫，只想炒短線，這樣怎麼選總統？柯也批評侯友宜主張核一、核二、核三重啟，但燃料棒取出遭新北市政府卡關，難道這是「好好做事」嗎？

賴清德表示，台灣最缺電的時候，是前總統馬英九剛把政權交給蔡英文的時候，2016年5月30日，當時備轉容量率只剩1.64%，但現在不管任何時候，備轉容量率都是10%到15%，即便在尖峰時刻，用電仍然有剩餘。

賴清德說，法律規定2025年台灣的核能發電廠第三場第二個機組，一定要除役，在這種狀況之下，「順勢提出了2050非核目標的計畫」，並不是在核能機組還可以運轉的過程當中，把它中斷，不讓它運作；核能機組停止之後，政府大力的發展綠能產業，在這幾年來也有相當成果。

侯友宜說，聽到賴清德這樣說，真的讓他嚇了一跳，賴清德終於承認民進黨的「2025非核家園、再生能源20%」就是騙局一場。他當場要求賴清德，必須為錯誤的能源政策向全民道歉，並追問：若核能機組還能運轉使用，2025年是否仍會使用核電？台灣再生能源是否無法達到20%？核電是不是你的發電選項之一？

柯文哲則質問賴清德，還堅持2025非核家園嗎？並指賴在5月時說，停機的核能機組維持可緊急使用的狀態，以備不時之需，「請問核電可以說開就開，說停就停嗎？」並指賴清德10月在記者會說不是競選未來10年或更久的總統，除質疑其迴避電力問題，並代表賴是個沒有長期規畫的不適格領導人。

賴反問侯柯：「當市長時都說，核電沒有安全，就沒有核電；核廢料沒有去處，就沒有核電。現在選總統，態度完全改變，你們當初所講的這些條件都已經改變了嗎？」

柯文哲指出，針對核電問題，他的態度是再生能源應當穩健發展，而不是先決定2025非核家園，強制停用核電，再來強迫風電、光電快速發展，衍生一堆弊案。侯友宜說，賴清德曾提「乾淨的煤」，結果現在肺腺癌是全台灣癌症首位。

總統大選第二場政見發表聚焦能源政見，工商團體均表示，企業界最在意的就是供電的穩定性，更希望各黨總統候選人，對於任何能源選項都不要貿然排除，否則無益於台灣經濟發展。

賴清德 侯友宜 柯文哲

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