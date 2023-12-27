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冷眼集／賴清德打經國牌 自掌嘴不怕痛？

記者 蔡晉宇
第二場總統候選人電視政見會26日登場，民進黨賴清德無論是拿蔣經國背書，還是所言的「國民黨三大禍害」，都讓人有自打嘴巴之感。（記者曾吉松／攝影）
第二場總統候選人電視政見會26日登場，民進黨賴清德無論是拿蔣經國背書，還是所言的「國民黨三大禍害」，都讓人有自打嘴巴之感。（記者曾吉松／攝影）

26日是總統候選人第二場政見會，民進黨賴清德前兩輪表現中規中矩地闡述政見，到了第三輪終於砲火全開，矛頭對準國民黨一番猛攻，但無論是拿蔣經國背書，還是所言的「國民黨三大禍害」，都讓人有自打嘴巴之感。

賴清德首先批評，國民黨仍死抱著「一個中國」神主牌不放，但稍有關注新聞的人都知道，這回大選，國民黨總統候選人侯友宜強調的就是本土路線，「中華民國是我的國家，台灣是咱的厝」。反倒賴清德，參選的是中華民國總統，對現行憲法的一中框架卻始終抱持閃躲態度；若賴不敢廢除台獨黨綱，好歹也該提出修憲主張，直球對決。

賴清德提的第二點，國民黨黑金體質不變，則更為諷刺。民進黨執政近年來隨便列舉，就有im.B詐騙案、12億元台幣（約3876萬美元）新竹棒球場、台南光電案、學甲爐渣、台南正副議長賄選、高端炒股、快篩小吃店、超思採購進口蛋等弊案。且賴似乎忘了，現在誰政府當家？掌握權力的執政黨，反過來批評未執政的在野黨，無疑不思自我檢討。

至於賴清德搬出蔣經國，稱蔣選擇「落地生根」，與當今國民黨不同，則是又一次典型的抹紅手法。民進黨政府近年來有意對於中華民國、兩蔣等傳統藍營地盤爭奪話語權，說到底，為的還是拓展票源、謀取政治紅利。賴對國民黨的第三點批評「為謀取政權不擇手段」，講的其實就是自己，只不過是「謀取」改成「延續」罷了。

賴清德若要打「經國牌」，可別忘了，畢生反共的蔣經國，面對大陸也非鐵板一塊，晚年決定開放兩岸探親即是一例。對照之下，近年民進黨凡事「抗中」，才真的把兩岸間可溝通的路愈走愈窄，這些都是民眾期待賴向大家說明的，無奈聽到的只有對在野黨的政治口水。

國民黨 賴清德 民進黨

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