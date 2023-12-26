台總統政見發表／侯友宜再批民進黨「桃花黨」問賴：這是美德？

總統候選人第二場政見發表會登場，國民黨總統候選人侯友宜第三輪發言鎖定性別議題。(取材自中選會直播)

國民黨總統候選人侯友宜 今提出三項女性政見，包含「提高女性治理比例」、「擴大婦幼健康照顧」、「減輕家庭照護壓力」。他說，他在新北市長任內小內閣，女性成員達到3分之1，賴清德任行政院長時僅12％、台南市長任內不到2成，稱未來女性閣員要達到3分之1，恐怕很難做到。

總統候選人第二場政見發表會登場，侯友宜第三輪主軸鎖定性別議題。侯友宜說，女性在各行各業蓬勃發展，女性撐起半邊天，他家有四個女性，給他很多幫忙，尤其從事公職以來，看到很好的女性夥伴們。例如新北市的塭仔圳、五股垃圾山，都是女性打前鋒，以溫柔、堅定的方式，順利完成、無人抗爭。賴清德的南鐵東移，居民拚命，就是賴不會用女性。

他說，民進黨 近年發生了10多件的性騷擾 案，更不用說貪汙腐敗、喜好財色的案件爆發，緋聞醜聞有夠多。民進黨婦女部性別平等的部門都沒有說話，大家都安安靜靜地，民間形容民進黨成為「桃花黨」，「賴清德先生，你覺得這個東西是美德？」侯友宜說，他當選一定全力落實性騷擾防治，嚴格要求他的官員道德標準，「財跟色我最重視的兩大紀律，我絕對零容忍」。

其次，民進黨執政8年，醫療環境不好，少子化有很多的原因，但是照顧婦幼是政府的責任，他會擴大整個健康生育照顧，他會補助凍卵生育，30到40歲女性有兩萬元一次的凍卵補助，5年每年提供2000元的保存費用，補助3萬元，並會擴大兒童疫苗基金補助。提供全方位的母嬰健康照顧，尤其乳癌免費篩檢要降到40歲以下；一年裡面有3天，不併入病假的生理假會改成6天。

第三是減輕照顧的壓力，家庭照顧上，兩性必須要共同分攤，衛福部也統計家庭照顧的責任，有六成落在女性的身上，四成女性因為要做家庭照護而離職，這是對女性來說是非常不公平的。他提出廢除80歲以上的巴氏量表、提高育嬰留職的津貼，生第三胎，可有一生一次的百萬金孫，能拿去購屋租屋的補貼。

另外，6到12歲國家顧，他推動公立國小客戶全面免費，人數倍增的課後照顧，以委外的方式找優秀的業者在多元體能開辦，可減輕老師的負擔；公立非營利準公共化的托嬰托育的幼兒園，一律免月費，私托以及自己照顧的部分，補助一萬元，讓大家敢生敢養。

他說，女力是國家的關鍵競爭力，國家有責任讓每一個人都能夠適性發展，讓教育跟工作平權都可以好好地落實，他向全台灣女性致敬。他也提到日前見到陳樹菊阿嬤，認為她是台灣最美的風景，最偉大的女力就是陳樹菊。