台總統政見發表／侯：賴台獨主張是兩岸和平跨不過的萬重山

總統候選人第二場政見發表會登場，國民黨總統候選人侯友宜第二輪發言鎖定農業政見。（取材自中選會直播）

國民黨總統候選人侯友宜 今表示，民進黨 不願與大陸溝通、協調，導致農民權益犧牲，日前台東縣長饒慶鈴協調鳳梨釋迦，使病蟲害達到國際標準，卻遭農委會前主委陳吉仲說是「配合中國起舞」，侯批評，這是「不會駛船又嫌溪彎」，他說，中華民國是兩岸的護國神山，賴清德 的台獨主張卻是兩岸和平跨不去的萬重山。

總統候選人第二場政見發表會，侯友宜在第二輪鎖定農業政見。

侯友宜表示，台灣的農民很辛苦，過去簽訂海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）享有關稅便利，鳳梨、石斑魚等農產品能順利賣去大陸，日前台灣農產品發生檢疫問題，民進黨卻不願與大陸溝通、協調，農民權益犧牲。鳳梨釋迦遭禁後，饒慶鈴去協調後，讓病蟲害達到國際標準，大陸同意進口，陳吉仲卻說是「配合中國起舞，自貶國格」，侯問賴清德，你同意陳吉仲說法？這叫做「不會駛船又嫌溪彎」。

侯友宜說，一個禮拜之前，屏東的石斑魚現在可以賣出去了。周春米縣長非常開心啊，這樣難道有損國格嗎？

侯友宜表示，民進黨說ECFA是糖衣毒藥，結果依賴ECFA最深，以前還說，如果簽下去的話，那就是「男人找不到工作，女人找不到老公，我們的小孩要去黑龍江」；7年過去了，也不敢廢止ECFA，就只是把台灣「衝康」而已。另外，又說「兩岸直航就是木馬屠城記」，現在台灣哪個城被屠了？如今觀光產值下降了，「賴清德先生，你的台獨思考要改一下」，無法務實理性看待兩岸關係。

侯友宜說，他當總統後，會在平等、尊嚴、友善之下，讓ECFA問題儘速協商，尤其貿易壁壘將對石化業12項產品要將零關稅增加到2%到10％。要去協商就不要抹紅，他主張和平，就被說是紅的，他表示，中華民國憲法是兩岸的護國神山，「賴先生的台獨主張卻是兩岸和平跨不過去的萬重山」。

侯友宜也提出「農民五好康」，老農有津貼、水利有專業、公糧有價格、缺工有平台、設備有更新。並表達支持發展綠能，但不像民進黨發展綠能時，亂破壞國土、環境、生態，來種電。他將全面檢討整頓，要求行政院成立內政部國土計畫研究院，明確擬定光電開發區位，畫設原則與總量管制，讓綠電與生態得到平衡。台灣要將以農立國精神找回來，永續發展。