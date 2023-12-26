台總統政見發表／侯友宜酸賴清德：照顧幼兒不是嘴巴喊一喊

國民黨總統候選人侯友宜出席第二場總統政見發表會。（記者曾吉松／攝影）

總統候選人第二場政見發表會登場，針對民進黨總統候選人賴清德 在首輪提出「0到22歲國家負擔」，國民黨 總統候選人侯友宜 第二輪發言時提醒，賴清德曾任台南市長、行政院長，他說，「賴市長、賴院長，你在台南市長任內，一戶社會住宅都沒有規畫，台南是六都唯一沒有社會住宅完工的」，新北市有規畫、有完工，加起來已經有1.1萬戶。

侯友宜在第二輪政見發表一開始先說，賴清德在上一輪提到「0到22歲國家負擔」，他要提醒，「你在台南市公共托育，最重要的工作都沒有做，是零」。

侯友宜說，新北市在他推動之下，多年來有121間公共托育，五都的總和都沒有新北市的多，「照顧幼兒不是嘴巴喊一喊」。此外，賴也當過行政院長、副總統，為何高中職免費、私立大學補助，到選舉才來談？

侯友宜說，「年輕同學很辛苦，學貸很辛苦，你們卻到現在才提出來」，這是無法對年輕人交代，尤其賴剛才說的社會住宅，他更是不以為然，「賴市長、賴院長」一戶社會住宅都沒有規畫，台南是六都唯一沒有社會住宅完工的，新北市有規畫、有完工，加起來已經有1.1萬戶。

針對賴競辦批評侯政見塭仔圳，侯友宜提醒，塭仔圳政策，蔡英文總統還曾頒發傑出公務人員貢獻獎。