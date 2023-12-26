我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關乎民生 6項加州新法明年生效 最低時薪漲至16元

烏軍襲擊克里米亞港市致大火爆炸 當局封鎖港口

藍綠白搶青年票 賴清德活在蔡英文陰影下

台灣新聞組／台北26日電
民進黨總統候選人賴清德（中）。（記者余承翰／攝影）
民進黨總統候選人賴清德（中）。（記者余承翰／攝影）

總統大選進入倒數階段，民進黨總統候選人賴清德在年輕族群票源開拓始終有限，綠營綜合分析，共有三大原因，首先是八年來的執政成績、包袱，須概括承受；再者，是一切政見「蔡規賴隨」，看不出改革決心；最後，看似化解的英賴情結，到現在仍在隱隱發作，都影響賴清德年輕人支持度。

而藍營瞄準青年票，國民黨總統候選人侯友宜「侯康配」接連鎖定台灣高房價、少子化問題，推出青年購屋、課輔免學費、學生學貸免息政見，針對青年與年輕夫妻痛點對症下藥；但攻擊面為避免挺民眾黨總統候選人柯文哲青年票流向賴清德，對民眾黨採取「不主動出擊」策略。

多項民調顯示，年輕票是柯文哲的強項；但柯昔日喊出要打破藍綠高牆、公開透明、居住正義等訴求，在歷經藍白合談判、郭柯侯三方會談及近期名下持分農地爭議後，政治誠信陸續受到質疑，一旦衝擊年輕票，對柯文哲艱困選情無疑雪上加霜。

民進黨年輕幕僚指出，賴清德這次選戰最大問題是，連黨內青年世代都普遍認為賴被看破手腳了，過去從政以來的政治明星光環、能言善道，在這次選戰全消失了，一切都遵循蔡英文路線，現在黨內年輕人的感受是「賴清德活在蔡英文陰影底下」，看不到改革決心。

侯友宜陣營持續推出青年政見，侯還喊出「年輕人不欠民進黨，欠的是公平正義和真心」。藍營人士分析，年輕選民不是國民黨強項，但希望透過拿出政見，給年輕選民一個有發展的未來，近期青年政見票已經在發酵。

民眾黨近期則加強空戰、陸戰，陸戰擴大舉辦廟口開講及大型造勢，空戰則自製網路頻道，成功凝聚支持者的力量。不過，民調支持度、聲勢看似止跌回升，近日卻又爆出柯名下新竹農地違規作為停車場使用爭議，是否會因「人設崩壞」讓原本挽回的年輕票再度流失，增添選情變數。

賴清德 柯文哲 民進黨

上一則

助郭台銘連署涉賄選案 屏縣議長遭收押

下一則

黑白集／為賴皮寮解套 瞎扯眷村改建

延伸閱讀

柯文哲「拉韓打侯」藍委：與其蹭韓國瑜 不如走自己路

柯文哲「拉韓打侯」藍委：與其蹭韓國瑜 不如走自己路
「賴皮寮」爭議 趙少康批賴清德：簡單事做不好還要當總統？

「賴皮寮」爭議 趙少康批賴清德：簡單事做不好還要當總統？
賴清德曾當線民 從事政治監控？調查結果出爐

賴清德曾當線民 從事政治監控？調查結果出爐
新聞評論／中華民國非護國神山？ 賴清德無知或裝睡

新聞評論／中華民國非護國神山？ 賴清德無知或裝睡

熱門新聞

總統大選選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

聯合報系最新民調：侯康31%追平賴蕭 4成8盼政黨輪替

2023-12-18 13:30
民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建議題持續延燒，前立委郭正亮透露，綠營內部擔心影響立委選舉選情。聯合報系資料照／記者游明煌攝影

藍綠民調拉平…「這問題」不解決 他預言綠恐「1屍15命」

2023-12-20 14:18
中經院區域發展研究中心主任劉大年。本報資料照片

中國中止部分石化業關稅優惠 接下來會怎樣？學者這樣分析

2023-12-21 15:47
示意圖。記者曾原信／攝影

「得青年得天下」台首投族不滿2高1低 6成「一定會投票」

2023-12-25 15:04
國民黨副總統候選人趙少康（前）日前到政治大學，參加「政治進入大學2.0 青年與副總統候選人座談 」，說明參選副總統理念並接受現場學生提問。記者胡經周／攝影

73歲的他受年輕人歡迎…賴蕭配被揭硬傷：綠營頭痛了

2023-12-18 13:12
美麗島民調12月份國政民調指出，柯文哲仍扮關鍵少數，左右賴清德或侯友宜領先地位。（本報系資料照）

台灣大選最新民調／柯文哲扮關鍵少數 左右賴、侯領先地位

2023-12-22 22:16

超人氣

更多 >
香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…

香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…
紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿
2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元
浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志
這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢