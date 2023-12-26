藍綠白搶青年票 賴清德活在蔡英文陰影下

民進黨總統候選人賴清德（中）。（記者余承翰／攝影）

總統大選進入倒數階段，民進黨 總統候選人賴清德 在年輕族群票源開拓始終有限，綠營綜合分析，共有三大原因，首先是八年來的執政成績、包袱，須概括承受；再者，是一切政見「蔡規賴隨」，看不出改革決心；最後，看似化解的英賴情結，到現在仍在隱隱發作，都影響賴清德年輕人支持度。

而藍營瞄準青年票，國民黨總統候選人侯友宜「侯康配」接連鎖定台灣高房價、少子化問題，推出青年購屋、課輔免學費、學生學貸免息政見，針對青年與年輕夫妻痛點對症下藥；但攻擊面為避免挺民眾黨總統候選人柯文哲 青年票流向賴清德，對民眾黨採取「不主動出擊」策略。

多項民調顯示，年輕票是柯文哲的強項；但柯昔日喊出要打破藍綠高牆、公開透明、居住正義等訴求，在歷經藍白合談判、郭柯侯三方會談及近期名下持分農地爭議後，政治誠信陸續受到質疑，一旦衝擊年輕票，對柯文哲艱困選情無疑雪上加霜。

民進黨年輕幕僚指出，賴清德這次選戰最大問題是，連黨內青年世代都普遍認為賴被看破手腳了，過去從政以來的政治明星光環、能言善道，在這次選戰全消失了，一切都遵循蔡英文路線，現在黨內年輕人的感受是「賴清德活在蔡英文陰影底下」，看不到改革決心。

侯友宜陣營持續推出青年政見，侯還喊出「年輕人不欠民進黨，欠的是公平正義和真心」。藍營人士分析，年輕選民不是國民黨強項，但希望透過拿出政見，給年輕選民一個有發展的未來，近期青年政見票已經在發酵。

民眾黨近期則加強空戰、陸戰，陸戰擴大舉辦廟口開講及大型造勢，空戰則自製網路頻道，成功凝聚支持者的力量。不過，民調支持度、聲勢看似止跌回升，近日卻又爆出柯名下新竹農地違規作為停車場使用爭議，是否會因「人設崩壞」讓原本挽回的年輕票再度流失，增添選情變數。