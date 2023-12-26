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美麗島民調／賴蕭配拉大差距 領先侯康配9.5個百分點

記者蔡晉宇／台北26日電
美麗島電子報公布最新民調，賴蕭配支持度為38.9%，侯康配以29.4%居次，雙方差距9.5個百分點，是近期民調差距最大的一次，柯盈配支持度為17.2%，持續墊底。(圖：美麗島電子報提供)
美麗島電子報公布最新民調，賴蕭配支持度為38.9%，侯康配以29.4%居次，雙方差距9.5個百分點，是近期民調差距最大的一次，柯盈配支持度為17.2%，持續墊底。(圖：美麗島電子報提供)

美麗島電子報今天公布最新民調賴蕭配支持度為38.9%，侯康配以29.4%居次，雙方差距9.5個百分點，是近期民調差距最大的一次，柯盈配支持度為17.2%，持續墊底。分析近期民調趨勢，賴蕭配支持度多在35%到40％之間徘徊，與侯康配維持在5個百分點內差距，本次民調主要因侯康配重挫，跌破3成大關，一舉打破此框架。

與昨天公布的第95波民調相比，賴蕭配繼續小幅上升、侯康配出現較大下滑，柯盈配持續在16%至19％區間盤整，並已超過一個月支持度未超過2成。美麗島電子報民調自7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續三天為一波、2024年期間以連續兩天為一波追蹤調查。該次調查時間12月21、22、25日，為追蹤民調第97波。

民調採全市話進行，抽樣設計以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前， 再經「隨機跳號」替換末2碼做為撥出的電話門號。這次調查成功完訪1349人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.7%。

民調 侯康配 賴蕭配

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