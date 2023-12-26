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挺郭彰化議長謝典林表態 正式宣布總統支持「侯康配」

記者劉明岩／彰化26日電
彰化縣議長謝典林雖然挺郭台銘選總統，但仍在縣議會接待國民黨總統候選選人侯友宜。（本報資料照片）
彰化縣議長謝典林雖然挺郭台銘選總統，但仍在縣議會接待國民黨總統候選選人侯友宜。（本報資料照片）

彰化縣議長謝典林因力挺鴻海創辦人郭台銘參選總統退出國民黨，但郭台銘後來退出總統選局，謝典林的態度即受到關注，他25日晚在臉書解開謎底，籲請支持者將總統選票支持國民黨提名的「侯康配」，不分區政黨票則支持民眾黨。

謝典林在臉書中表示，他對明年1月13日選舉的投票態度，就是民主自由是台灣最寶貴的價值，投票結果必須要實現「深化民主」和「鞏固民主」。

謝典林說，台灣已出現三次政黨輪替和政權和平轉移，這是台灣傲視第三世界的成就，也是他對明年1月13日投票結果的期待：迎接第四次政黨輪替和政權和平轉移，這是「深化民主」的必須，也是他從今年年初努力不懈的目標。

謝典林指出，民主政治是多種少數意見的呈現，為了保障民主政治的多元化發展，他支持把台灣憲政體制修改為議會內閣制，改變現在總統有權無責的樣貌，以落實分權制衡和責任政治。

他說，為了了解民意動向和他的想法是不是有落差？他跟好幾位民調專家請教並深入探討後，在此要向大家報告他的決定：

一、總統選票請支持國民黨提名的「侯康配」。

二、不分區選票請支持(12)號民眾黨。

三、彰化縣區域立委選票請支持國民黨籍候選人。

他希望他的公開表態，能有助於實現台灣第四次政黨輪替和政權和平轉移，三黨不過半，讓台灣擺脫藍綠惡鬥的漩渦。

其實，日前立法院長王金平與謝典林碰面時，謝典林就透露會支持侯康配，並表示會在本月25日、26日宣布，果然他就在聖誕節送給侯康配的這個禮物。

謝典林雖然挺郭，但在縣議會也接待過侯友宜與柯文哲，如今的表態，正是他保持平衡的做法。

彰化縣議長謝典林雖然挺郭台銘選總統，但仍在縣議會接待國民黨總統候選選人侯友宜。（...
彰化縣議長謝典林雖然挺郭台銘選總統，但仍在縣議會接待國民黨總統候選選人侯友宜。（本報資料照片）

侯康配 國民黨 投票

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