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柯文哲「拉韓打侯」藍委：與其蹭韓國瑜 不如走自己路

中央社／台北26日電
柯文哲（左）、韓國瑜（右）。(取材自韓國瑜臉書)
柯文哲（左）、韓國瑜（右）。(取材自韓國瑜臉書)

民眾黨總統候選人柯文哲近期選戰策略是否轉為「拉韓打侯」受關注，國民黨團首席副書記長李德維今天表示，柯文哲願意支持韓國瑜擔任立法院長是好事，但與其一直「蹭韓」，不如走出自己的路。

國民黨立法院黨團首席副書記長李德維、國民黨立委林為洲今天在立法院國民黨團召開「時事回應」記者會。

媒體詢問，柯文哲近期似乎在「拉韓打侯」，李德維指出，國民黨各路人馬現在空前團結，只能說韓國瑜的魅力太高，連柯文哲都想要蹭韓，他認為柯文哲應該好好尊重現在的副手吳欣盈。

李德維提到，柯文哲願意支持國民黨不分區立委參選人韓國瑜擔任立法院長，這是好事，但與其一直蹭韓，他認為柯文哲應該走出自己的路，不管是對民眾黨還是吳欣盈，都是比較尊重的做法，選舉招數什麼都有，奉勸柯文哲應該發展自己的組織跟力量，不要永遠只想撿現成。

對於柯文哲稱「選國民黨，台灣會直接被大陸買掉」，林為洲回應，他聽了很感慨，不久前大家都還目標一致，要政黨輪替、清除弊案，今天聽到柯文哲講這種話，感覺像是被背刺，柯文哲自己過去也常喊冤被民進黨抹紅，結果現在為了選舉也來抹紅國民黨。

退出國民黨的彰化縣議長謝典林表態總統票投侯康配，不分區政黨票投民眾黨。林為洲表示，謝典林現為無黨籍，要支持哪一黨有自己的自由意志，只能表達遺憾，不過，謝典林也表達總統大選回歸支持侯康配，對此也表示歡迎，希望最後可以達到政黨輪替的總目標。

國民黨屏東縣議長周典論因涉鴻海創辦人郭台銘總統連署案昨遭檢調約談，經偵訊，屏檢認違反總統副總統選舉罷免法連署行賄罪涉嫌重大聲押，今天凌晨法院裁定羈押禁見。

李德維表示，尊重司法，但在選前十幾天，檢調如此大動作，讓人覺得非常意外，也的確啟人疑竇，是否想藉由此事讓郭台銘不敢出來，不希望這樣的事情影響到選情，在尊重司法的前提下，國民黨只能更加團結努力。

國民黨 柯文哲 韓國瑜

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