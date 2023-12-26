賴批柯農地剝4層皮 高虹安出手幫到誰？

賴清德說柯文哲一塊農地剝四層皮，柯說賴以前都冷處理，現在出來打這題，應該是民調愈來愈接近，賴開始緊張了。圖為農地開挖情形。(記者張裕珍／攝影)

民進黨總統候選人賴清德 24日完成環島拼字活動回到台北，他重砲攻擊民眾黨總統候選人柯文哲 的農地爭議，火力指數破表；柯文哲在KPTV撂話，買地時就已鋪柏油，新竹市環保局也說沒有事業廢棄物，名嘴側翼再亂講，「小心我們告你」。新竹市長高虹安25日說，農地開挖發現是營建剩餘物，但這種說法真的有幫到柯文哲嗎？

賴清德24日晚矛頭指向柯文哲的農地，說柯喊居住正義，也提永續農業發展，但15年前卻挖掉農地，回填廢土再鋪柏油，操作土地重畫，大家都是內行的，柯的一塊農地剝四層皮，不但種出遊覽車，未來還會變更地目，被發現後，卻說不知道有這塊700坪的土地。賴清德還說，內行人都知道，農地要交易、上面不能有其他東西，否則不能過戶，柯文哲說買地時就有水泥，等於汙衊地方政府官員放水。

賴清德用「內行人都知道」的方式陳述，有系統且完整地整理了柯文哲農地可能遇到的爭議，從農地交易、回填、作停車場、重畫、變更，勾勒出一條龍式的牟利路徑，彷彿在為這件農地爭議定調，現在只差還沒有司法調查而已。賴清德這番陳述可以說是近來對柯文哲農地最露骨的攻擊，殺傷力有待觀察。

柯文哲當然了解農地爭議對選情的傷害，24日晚在KPTV表示， 農地買來的時候，上面就已經鋪有柏油，而且正在刨除瀝青和水泥，新竹市環保局也說，經過勘查後沒有發現掩埋事業廢棄物，如果名嘴側翼再亂講，「小心我們告你」。柯的態度看來強硬，但提到賴清德時，卻只說賴清德以前都冷處理，現在出來打這題，應該是民調 愈來愈接近，連賴都開始緊張了。

但是，如果名嘴側翼批評農地回填事業廢棄物就要提告，賴清德說他一塊農地剝四層皮，這不是更嚴重的指摘嗎？柯文哲反而不敢提告，淨扯民調接近等自我壯膽的說詞？這不是自欺欺人嗎？

不提柯文哲的農地是否真的剝四層皮，單看農地是否有回填事業廢棄物，新竹市長高虹安25日說柯文哲農地開挖經專業判斷並非營建廢棄物，市府已限期30日內改善，依法可以展延到90日。她還說，環保局到場確認屬營建剩餘物，若是可回收再利用，就不屬於營建廢棄物，因此並無廢棄物疑慮。

高虹安原本是要替柯文哲解套，但是現場開挖即使不是營建廢棄物，難道營建剩餘物就可以回填農地？實務上恐怕不是這樣，因為營建剩餘土石方是有用資源，如果隨意棄置導致汙染環境者，也違反廢棄物清理法的規定，依法可以告發處罰。

再者，若有人私自提供土地供回填或堆置者也違反都市計畫法，或區域計畫法等土地使用規定相關法令。環保署今年6月才通令縣市 ，近來常有營建廢棄物及剩餘土石方遭回填棄置案件，要求地方加強查緝，高虹安拿營建剩餘物想替柯文哲解圍，但卻衍生營建剩餘物不可回填農地的問題，這次應該是沒有幫到忙，何況後面還有當年農地交易到底有沒有官員放水的問題，外界也在等答案。 （轉載自聯合新聞網「重磅快評」）