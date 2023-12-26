我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關乎民生 6項加州新法明年生效 最低時薪漲至16元

烏軍襲擊克里米亞港市致大火爆炸 當局封鎖港口

藍委爆賴競總督導卓榮泰 坐鎮信賴金融挺綠選戰

台灣新聞組／台北26日電
國民黨立委王鴻薇舉行記者會指出，在有合庫金、一銀、彰銀、兆豐金等公股銀行董事到分行經理的群組「信賴金融」，不是討論金融政策，而是討論怎麼幫賴清德拉票。(記者胡經周／攝影)
國民黨立委王鴻薇舉行記者會指出，在有合庫金、一銀、彰銀、兆豐金等公股銀行董事到分行經理的群組「信賴金融」，不是討論金融政策，而是討論怎麼幫賴清德拉票。(記者胡經周／攝影)

國民黨立委王鴻薇昨舉行記者會爆料，民進黨總統候選人賴清德競選總部全國總督導卓榮泰坐鎮公股銀行群組「信賴金融」，支持民進黨選舉活動，群組名單包含合庫金、一銀、彰銀、兆豐金等高層，上到董事下至分行經理。王鴻薇質疑，在卓榮泰坐鎮下，全面綠化公股銀行，民進黨人要貸款，這些人敢不給？

王鴻薇說，有份前合庫投信董事長林柏裕錄音資料，內容是林柏裕8月11日將一名應徵工作的大學生找到辦公室，請學生報名民進黨培訓課程，指使學生至學校Call群組、找新人支持民進黨。

她質疑，民進黨試圖吸收大學生組織學生群組到學校帶風向，幫賴清德拉青年選票；把國家資源跟公股銀行拿來打選戰，公股銀行是民進黨提款機嗎？卓榮泰幫賴清德成立網軍與社團，濫用公家資源選舉，賴清德應出來面對。

根據王鴻薇資料，信賴金融群組內有卓榮泰及卓的特助吳振榜、謝祥孟。卓榮泰回應，信賴金融是結合全台各地從事金融業支持賴清德的基層幹部和人員，所組成的自發性群組，目的是支持賴清德競選2024年總統，提供基層金融人員心聲；這個群組成員沒有任何金融機構高層首長，從不涉募款，絕非綠金，更遑論養網軍。

第一銀行昨指出，三位分行經理人回覆總行，這個群組成立一年多，當初加入群組，主要是希望公股金融同業間有好的機會可合作，消息傳出後，這些經理人擔心自己被貼政治標籤已主動退出群組，並不涉及到底支持藍或綠。

據了解，這些經理人是因為一場餐會相繼加入這個群組，群組名稱在今年才改名「信賴金融」。據指出，這個群組成員有不少是由合庫投信前董事長林柏裕揪團參與。

合庫金控昨回應，尊重同仁政治立場，不過問同仁公務時間外政治活動。彰化銀行表示，經總行詢問相關當事人，皆表示加入群組為私人社交，與銀行無關。

民進黨 賴清德 貸款

上一則

白控賴競總總幹事潘孟安 放水能源公司

下一則

不滿2高1低 6成首投族：一定投票

延伸閱讀

賴清德曾當線民 從事政治監控？調查結果出爐

賴清德曾當線民 從事政治監控？調查結果出爐
新聞評論／中華民國非護國神山？ 賴清德無知或裝睡

新聞評論／中華民國非護國神山？ 賴清德無知或裝睡
國台辦前副主任王在希：賴清德勝選兩岸恐軍事衝突

國台辦前副主任王在希：賴清德勝選兩岸恐軍事衝突
侯友宜中台誓師 賴清德完成環島拼圖 柯文哲批操縱民調

侯友宜中台誓師 賴清德完成環島拼圖 柯文哲批操縱民調

熱門新聞

總統大選選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

聯合報系最新民調：侯康31%追平賴蕭 4成8盼政黨輪替

2023-12-18 13:30
民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建議題持續延燒，前立委郭正亮透露，綠營內部擔心影響立委選舉選情。聯合報系資料照／記者游明煌攝影

藍綠民調拉平…「這問題」不解決 他預言綠恐「1屍15命」

2023-12-20 14:18
中經院區域發展研究中心主任劉大年。本報資料照片

中國中止部分石化業關稅優惠 接下來會怎樣？學者這樣分析

2023-12-21 15:47
示意圖。記者曾原信／攝影

「得青年得天下」台首投族不滿2高1低 6成「一定會投票」

2023-12-25 15:04
國民黨副總統候選人趙少康（前）日前到政治大學，參加「政治進入大學2.0 青年與副總統候選人座談 」，說明參選副總統理念並接受現場學生提問。記者胡經周／攝影

73歲的他受年輕人歡迎…賴蕭配被揭硬傷：綠營頭痛了

2023-12-18 13:12
美麗島民調12月份國政民調指出，柯文哲仍扮關鍵少數，左右賴清德或侯友宜領先地位。（本報系資料照）

台灣大選最新民調／柯文哲扮關鍵少數 左右賴、侯領先地位

2023-12-22 22:16

超人氣

更多 >
香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…

香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…
紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿
2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元
浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志
這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢