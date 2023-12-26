藍委爆賴競總督導卓榮泰 坐鎮信賴金融挺綠選戰

國民黨立委王鴻薇舉行記者會指出，在有合庫金、一銀、彰銀、兆豐金等公股銀行董事到分行經理的群組「信賴金融」，不是討論金融政策，而是討論怎麼幫賴清德拉票。(記者胡經周／攝影)

國民黨立委王鴻薇昨舉行記者會爆料，民進黨 總統候選人賴清德 競選總部全國總督導卓榮泰坐鎮公股銀行群組「信賴金融」，支持民進黨選舉活動，群組名單包含合庫金、一銀、彰銀、兆豐金等高層，上到董事下至分行經理。王鴻薇質疑，在卓榮泰坐鎮下，全面綠化公股銀行，民進黨人要貸款 ，這些人敢不給？

王鴻薇說，有份前合庫投信董事長林柏裕錄音資料，內容是林柏裕8月11日將一名應徵工作的大學生找到辦公室，請學生報名民進黨培訓課程，指使學生至學校Call群組、找新人支持民進黨。

她質疑，民進黨試圖吸收大學生組織學生群組到學校帶風向，幫賴清德拉青年選票；把國家資源跟公股銀行拿來打選戰，公股銀行是民進黨提款機嗎？卓榮泰幫賴清德成立網軍與社團，濫用公家資源選舉，賴清德應出來面對。

根據王鴻薇資料，信賴金融群組內有卓榮泰及卓的特助吳振榜、謝祥孟。卓榮泰回應，信賴金融是結合全台各地從事金融業支持賴清德的基層幹部和人員，所組成的自發性群組，目的是支持賴清德競選2024年總統，提供基層金融人員心聲；這個群組成員沒有任何金融機構高層首長，從不涉募款，絕非綠金，更遑論養網軍。

第一銀行昨指出，三位分行經理人回覆總行，這個群組成立一年多，當初加入群組，主要是希望公股金融同業間有好的機會可合作，消息傳出後，這些經理人擔心自己被貼政治標籤已主動退出群組，並不涉及到底支持藍或綠。

據了解，這些經理人是因為一場餐會相繼加入這個群組，群組名稱在今年才改名「信賴金融」。據指出，這個群組成員有不少是由合庫投信前董事長林柏裕揪團參與。

合庫金控昨回應，尊重同仁政治立場，不過問同仁公務時間外政治活動。彰化銀行表示，經總行詢問相關當事人，皆表示加入群組為私人社交，與銀行無關。